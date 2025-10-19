Mersin Spor, Tofaş'ı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mersin Spor, Tofaş'ı Yendi

Mersin Spor, Tofaş\'ı Yendi
19.10.2025 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'ı 84-80 mağlup etti.

Soner AYDIN/ MERSİN,

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Batuhan Söylemezoğlu

MERSİN SPOR: Olaseni 9, Cobbs 18, Kartal Özmızrak 6, March 1, Cowan 21, L. Harun Apaydın 2, Cruz 4, Efe Ergi Tırpancı 4, White 7, Bentil 12

TOFAŞ: Özgür Cengiz 6, Perez 15, Yiğitcan Saybir 10, Whaley 7, Tolga Geçim 7, Kidd, Lewis 8, Blazeviç 12, Besson 13, Thomasson 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-21

DEVRE: 42-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Mersin Spor, evinde konuk ettiği Tofaş'ı 84-80 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Maç Sonucu, Basketbol, Sigorta, Türkiye, Mersin, Güncel, Tofaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin Spor, Tofaş'ı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir
Türkiye’nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
22:05
Süper Lig’de inanılmaz maç 7 gol, 3’ü iptal, bir de kırmızı kart
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 00:44:47. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin Spor, Tofaş'ı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.