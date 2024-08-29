Mersin TOHM Yüzücüleri İstanbul Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Maratonu'nda Başarılı - Son Dakika
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Mersin TOHM Yüzücüleri İstanbul Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Maratonu'nda Başarılı

Mersin TOHM Yüzücüleri İstanbul Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Maratonu\'nda Başarılı

Mersin Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) yüzme sporcuları, İstanbul Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Maratonu'nda başarılı bir performans sergiledi. Nehir Güler, Bartu Akın, Selçuk Berker Ertürk ve Gökçe Öztürk dereceleriyle dikkat çekti.

29.08.2024 16:20
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Mersin Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Yüzme sporcuları '36. İstanbul Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Maratonu'na damga vurdu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 25 Ağustos'ta bu yıl 36'ncısı düzenlenen İstanbul Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Maratonu, 78 ülkeden 2 bin 836 yüzücünün katılımıyla gerçekleşti. Maratonda mücadele eden Mersin TOHM yüzücüleri de kente başarıyla döndü.

Maratonda mücadele eden Mersinli yüzücülerden Nehir Güler 47 dakika 16 saniyelik derecesiyle Genel Klasman'da 2'nci, Bartu Akın Erkekler 14-18 Yaş kategorisinde 46 dakika 29 saniyelik derecesiyle 3'üncü, Selçuk Berker Ertürk Erkekler 14-18 Yaş kategorisinde 46 dakika 35 saniyelik derecesiyle 4'üncü ve Gökçe Öztürk Bayanlar 14-18 Yaş kategorisinde 50 dakika 36 saniyelik derecesiyle 6'ncı olma başarısı gösterdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin TOHM Yüzücüleri İstanbul Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Maratonu'nda Başarılı - Son Dakika

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