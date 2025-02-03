Mersin U16 Basketbol Takımı İl Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Spor

Mersin U16 Basketbol Takımı İl Şampiyonu Oldu

Mersin U16 Basketbol Takımı İl Şampiyonu Oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, U16 basketbol takımının il şampiyonluğunu kutlayarak, altyapının güçlendirilmesi ve gençlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

03.02.2025 15:01  Güncelleme: 15:03
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, basketbolda il şampiyonu olan Mersin Spor Kulübü (MSK) U16 takımını kabul ederek, "Basketbolda geniş bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

Basketbolda U16 final maçında Tarsus Amerikan Koleji'ni mağlup ederek il şampiyonu olan MSK U16 Takımı, Başkan Seçer'i ziyaret ederek, şampiyonluk kupasını takdim etti. Elde ettikleri başarıdan dolayı takımı tebrik eden Seçer, "Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sizlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmak istiyoruz. Her zaman yanınızdayız" diye konuştu. Altyapıyı güçlendirerek, gençlerin önünü açmaları gerektiğini vurgulayan Seçer, MSK Erkek Basketbol Takımı'nın hem önceki dönemlerde başarılı sezonlar geçirdiğini, hem de şu an mücadele ettiği Süper Lig'de başarılı maçlar oynadığını kaydetti.

"İstikrarlı bir yapı oluşturmak için gayret sarf ediyoruz"

Basketbol altyapısı için kulüplerin istikrarlı olmalarının önemine işaret eden Seçer, "Süper Lig gibi prestijli ligde Mersin'i temsil eden, hem erkeklerde hem de kadınlarda takımlar zaten var. Bunlar önemli şanslar. Kulüplerin altyapı yatırımları iyi olursa, buradan Mersinli çocuklarımızın ve gençlerimizin de kabiliyetlerini gösterme imkanları ortaya çıkacak. Yani bir çocuk basketbola meyilli ve kabiliyetliyse, bir İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerdeki gençler gibi erişimde fırsat eşitliği yoksa nerde kendini gösterecek? İşte bizim bu ortamı oluşturmamız lazım" dedi.

Altyapı çalışmaları sayesinde, gençlerin içerisinden Basketbol Süper Ligi'nde oynayacak ve A Takım'a yükselecek oyuncular çıkacağını ifade eden Seçer, "Aslında bizim amaçladığımız bu. Yani basketbolda geniş bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor. Biz istikrarlı bir yapı oluşturmak için gayret sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de oynayan MSK Erkek Basketbol Takımı'nın iyi bir motivasyon aracı olduğunu belirten Seçer, kentte yaşayan insanların da buna alıştığını kaydetti. Seçer, "Ben de maçlara gittiğim zaman kentim adına büyük bir keyif alıyorum. Çünkü bakıyorum ki; gençler, çocuklar, kadınlar olmak üzere herkes orada. Herkes ilgi gösteriyor. Bu da kentimiz için büyük bir kazanım" diye konuştu.

"Gayet iyi bir kadromuz var"

MSK Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Üstündağ da U16 takımının şimdiye kadar oynanan maçlarda çok başarılı olduğunu kaydetti. Üstündağ, "Çocuklarımız il şampiyonu oldular. Bunun akabinde gideceğimiz yer ilk önce bölgesel şampiyonluk olacaktır. Orası için de favori bir takımız. Orada başarılı olursak Anadolu Şampiyonası olacaktır. Onun akabinde de Türkiye Şampiyonası'na kadar gidecektir. Gayet iyi bir kadromuz var" dedi.

"Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda oynamak"

MSK U16 Takım Kaptanı Ata Vatansever ise "Hem sizin, hem de kulüp başkanımızın desteğiyle buraya kadar geldik. U16'da zaten şampiyon olduk ama hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda oynamak. Hepinizin desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu. Oyunculardan Buluthan Ergenç de "Çok çalıştık ve çok emek verdik. Hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu" dedi.

Takım kaptanları tarafından Başkan Seçer'e çiçek takdim edilen ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, MSK Asbaşkanı Doğukan Uyan, MSK Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Özdemir, MSK Alt Yapı İdarecisi Serkan Batmaz, U16 takım oyuncuları ve altyapı teknik ekibi de yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin U16 Basketbol Takımı İl Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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