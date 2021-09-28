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Mert Grup Sigorta: 3-0 - Son Dakika

Mert Grup Sigorta: 3-0

28.09.2021 17:39
Mert Grup Sigorta: 3-0, System.String[]

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ECZACIBAŞI DYNAVİT: Maja (xxx), Fatma (xxx), Yasemin (xxx), Heyrman (xxx), Adams (xxx), Merve (xxx), Simge (xxx), Beyza (xxx), Zeynep (xx), Saliha (xx), Elif (xx)MERT GRUP SİGORTA: Cansu (xx), Ayça (xx), Merve İkbal (xx),...

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ECZACIBAŞI DYNAVİT: Maja (xxx), Fatma (xxx), Yasemin (xxx), Heyrman (xxx), Adams (xxx), Merve (xxx), Simge (xxx), Beyza (xxx), Zeynep (xx), Saliha (xx), Elif (xx)MERT GRUP SİGORTA: Cansu (xx), Ayça (xx), Merve İkbal (xx), Selin (xx), Seda (xx), Özge Nur (xx), Çerağ (xx), Alara (xx), Paskova (x), Biryukova (x), Defne (x), Merve Çepni (xx)SETLER: 25-19, 25-21, 25-11SÜRE: 82 dakika (31, 29, 22)AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley B Grubu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-19, 25-21 ve 25-11'lik skorlarla sona erdi.

Eczacıbaşı Dynavit takımında forma giyen Yasemin Güveli ilk sette sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti. Grupta yarın saat 16.00'da Eczacıbaşı Dynavit – Karayolları, 18.30'da Mert Grup Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta maçları oynanacak.


Mert Grup Sigorta: 3-0
Mert Grup Sigorta: 3-0
Mert Grup Sigorta: 3-0
Mert Grup Sigorta: 3-0
Mert Grup Sigorta: 3-0
Mert Grup Sigorta: 3-0
Mert Grup Sigorta: 3-0
Mert Grup Sigorta: 3-0
Mert Grup Sigorta: 3-0
Mert Grup Sigorta: 3-0
Mert Grup Sigorta: 3-0
Mert Grup Sigorta: 3-0

Mustafa Kemal Atatürk, Sigorta, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mert Grup Sigorta: 3-0 - Son Dakika Spor


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