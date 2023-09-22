Club Brugge'e duvar ördü! Konferans Ligi'nde Mert Günok'tan iyisi yok - Son Dakika

Club Brugge'e duvar ördü! Konferans Ligi'nde Mert Günok'tan iyisi yok

Son Güncelleme: 22.09.2023 09:09

Beşiktaş'ın milli eldiveni Mert Günok, Club Brugge maçında yaptığı 8 kurtarışla Konferans Ligi'nin ilk haftasında en fazla kurtarış yapan kaleci oldu.

Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada müthiş bir performans sergileyen Mert Günok yaptığı 8 kurtarışla, turnuvanın ilk haftasına damga vurdu.

HAFTANIN EN FAZLA KURTARIŞ YAPANI

Beşiktaş'ın sahadan puan ayrılmasının baş aktörü olan Mert Günok, yaptığı 8 kurtarışla Konferans Ligi'nde haftanın en fazla kurtarış yapan kalecisi oldu.

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KALESİNDE 10 GOL GÖRDÜ

Mert Günok bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maça çıktı. 34 yaşındaki eldiven bu karşılaşmalarda kalesini 4 kez gole kaparken 10 kez ise topu filelerinde gördü.

Mert Günok, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Club Brugge'e duvar ördü! Konferans Ligi'nde Mert Günok'tan iyisi yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Club Brugge'e duvar ördü! Konferans Ligi'nde Mert Günok'tan iyisi yok - Son Dakika
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