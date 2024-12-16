Mert Günok, takım arkadaşlarını yerden yere vurdu - Son Dakika
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Spor

Mert Günok, takım arkadaşlarını yerden yere vurdu

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Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, 2-1'lik Adana Demirspor mağlubiyetin ardından takım arkadaşlarını yerden yere vurdu. "Buraya gelmeye yüzüm yok" diyen Mert, "Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem" ifadelerini kullandı.

16.12.2024 22:10  Güncelleme: 07:48
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Beşiktaş'ta takım kaptanı Mert Günok, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, takım arkadaşlarını adeta yerin dibine soktu.

"BU FORMANIN AĞIRLIĞINI HERKESİN BİLMESİ GEREKİYOR"

Sonuçtan ötürü utanç duyduğunu söyleyen Mert Günok, "Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem" şeklinde konuştu.

"TAMAMEN UTANÇ VERİCİ"

Söyleyecek sözü olmadığını söyleyen Mert, "Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum! Sözün bittiği yer! Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum!" sözlerini sarf etti.

Mert Günok, takım arkadaşlarını yerden yere vurdu

Adana Demirspor, Mert Günok, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Günok, takım arkadaşlarını yerden yere vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • ferhat eser:
    sendende kaleci olmaz bence ocak ayında futbolu bırak 30 milyon Beşiktaşlı derin bir oh çeksin 19 115 Yanıtla
    Davut coşkun:
    sen maçtan anliyosan helal olsun adam kaç tane. kurtardı bı git 40 2
  • ferhat eser:
    YÜCEL İSTİFAAAAAA YÖNETİM İSTİFAAAAAA SERDAR TOPRAKTEPE İSTİFAAAAAA 14 34 Yanıtla
  • Şahan Çakır:
    bir Gs taraftarı olarak Beşiktaşın düştüğü duruma çok üzülüyorum. umarım kayyum atanacak duruma düşmez siniz. bunun en büyük sorumlusu ise fenevin kayığına binen yönetimdir 26 19 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    10 milyon mayiş Beykoz konaklarında villa bunlar garanti paralar ben olsam bende oynamam furbılcular en fazla aylık iki yüz nin lira alacak bide prim bak nasıl oynuyorlar 34 0 Yanıtla
  • Feqiye Teyran:
    kurma kolu Ferhat konuştu 26 1 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    milyon dolarlık eşekler arpa yemeden oynayamıyorsunuz 17 1 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    hepsini göndersinler... aşağılık utanmaz rezil bunlar 14 2 Yanıtla
  • Osman Koca:
    kalabalıkta eleştiri olmaz. ayıptır 3 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hepiniz Aynısınız pok adam 9 0 Yanıtla
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