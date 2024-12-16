Beşiktaş'ta takım kaptanı Mert Günok, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, takım arkadaşlarını adeta yerin dibine soktu.
Sonuçtan ötürü utanç duyduğunu söyleyen Mert Günok, "Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem" şeklinde konuştu.
Söyleyecek sözü olmadığını söyleyen Mert, "Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum! Sözün bittiği yer! Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum!" sözlerini sarf etti.
Son Dakika › Spor › Mert Günok, takım arkadaşlarını yerden yere vurdu - Son Dakika
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