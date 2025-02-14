Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken flaş paylaşım - Son Dakika
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Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken flaş paylaşım

Mert Hakan\'dan Galatasaray maçı oynanırken flaş paylaşım

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 mağlup ederken, Galatasaray, AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi. Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın mağlubiyeti sırasında sosyal medyadan göndermeli bir paylaşımda bulundu. Yandaş, Anderlecht karşılaşmasında sahada olduğu anlardan 2 kare paylaştı ve paylaşımına 4 kalp koyarak rakibine bir gönderme yaptı.

14.02.2025 09:00
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe rakibi Anderlecht'i 3 farklı mağlup ederken Galatasaray AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli ismi Mert Hakan Yandaş Sarı-Kırmızılılar'ın 4-1 geride olduğu sırada sosyal medyadan göndermeli bir paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE YENDİ

20.45 seansında rakibi Anderlecht'i sahasında konuk eden Fenerbahçe mücadeledne galibiyetle ayrıldı. Sarı-Lacivertliler oldukça baskın oynadığı karşılamada 3-0 gibi farklı bir skorla tur kapısını aralamayı başardı.

GALATASARAY 3 FARKLI YENİLDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray play off turu ilk maçında rakipleri ile karşı karşıya geldi. 20.45 seansında rakibi Anderlecht'i sahasında konuk eden Fenerbahçe mücadeledne galibiyetle ayrıldı. Sarı-Lacivertliler oldukça baskın oynadığı karşılamada 3-0 gibi farklı bir skorla tur kapısını aralamayı başardı.

Ezeli rakibi Galatasaray'ın rakibine yenilmesi sonrası Mert Hakan Yandaş'tan da göndermeli bir paylaşım geldi. Anderlecht mücadelesinde 86. dakikada Tadic'in yerine dahil olan tecrübeli oyuncu sahada olduğu anlardan 2 kare paylaşırken paylaşımına 4 kalp koydu ve rakibine bir göndermede bulundu.

Mert Hakan'dan olay paylaşım;

Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken flaş paylaşım

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Az Alkmaar, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken flaş paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hüseyin Gümüş:
    Bu adam olmaz, bunu itlaf etmek lazım kangren olmuş bu 11 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    4 kalp koydu diye GS ile dalga geçtiği anlamına gelmez. bence biraz televole haberciliği oldu bu. 4 5 Yanıtla
  • Ercan Mengü:
    Mert Hakan Yandaş........şunu kafana yaz artık! Kimse sana sevgi ve saygı duymuyor.Galatasaray ve Fenerbahçe bu ligin olmazsa olmazıdır.Ortalığı karıştırma.......?? 2 2 Yanıtla
  • Murat Erdoğan:
    Karakter herkese yakışmaz, böyleside taşıyamaz zaten 2 1 Yanıtla
  • senol demirci:
    Sen hiç bir zaman futbolcu olamadın ki senden düzgün bir hareket gelsin. 0 1 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    Fb NİN köpegi 0 1 Yanıtla
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