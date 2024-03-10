Fenerbahçe\'nin Mert Hakan Yandaş\'ı üst üste gol attı

Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak, Fenerbahçe maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarını eleştiren Şafak, "Hakemle ilgili çok sıkıntı var bugün. Bütün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. Welinton'un kırmızı kartı olacak iş değil! Herkesin burada emeği var. Emeğimiz çalınıyor gerçekten. Çok üzgünüz" dedi.