Fenerbahçe\'nin Mert Hakan Yandaş\'ı üst üste gol attı

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta sahası Mert Hakan Yandaş, Pendikspor filelerine attığı golle iç sahada üst üste gol sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde son 3 lig maçında 11 başlayan Mert Hakan Yandaş, ligde 2. golüne ulaştı. Pendikspor müsabakasının 59. dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden Mert Hakan, 27. haftada Kasımpaşa filelerini de havalandırmıştı.
29 yaşındaki orta saha, bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.
Mert Hakan, Pendikspor karşısında 74. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. - İSTANBUL
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Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak, Fenerbahçe maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarını eleştiren Şafak, "Hakemle ilgili çok sıkıntı var bugün. Bütün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. Welinton'un kırmızı kartı olacak iş değil! Herkesin burada emeği var. Emeğimiz çalınıyor gerçekten. Çok üzgünüz" dedi.
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek bu sezon 6. kez geriden gelerek kazandı. Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle galibiyete ulaştı. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, son iki iç saha maçında geriye düşmesine rağmen 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Tuzlaspor'un attığı golün penaltı olduğu VAR incelemesi sonucunda belirlendi. Müsabakanın son dakikalarında yaşanan gerginlik ise iki oyuncunun kırmızı kart görmesine neden oldu.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ise 24'üncü haftası sona erdi. Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor-Galatasaray Daikin ve Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor maçları heyecan dolu geçti. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise Galatasaray HDI Sigorta-Brand Group Alanya Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank ve RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD maçları ön plana çıktı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi. Bu sonuçla Vakıfbank 24. maçında 22. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı ise 2. kez yenildi. İki takımın da puanları 64'te eşitlendi. Müsabakada sakatlanan Jack-Kisal oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
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