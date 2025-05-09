Mert Müldür\'ün 3. Golü Başakşehir\'e

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Başakşehir ağlarına attığı golle bu sezon 3. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler ilk golünü 44. dakikada bulurken, gol Mert Müldür'ün ayağından geldi. İsmail Yüksek'in derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Müldür, ceza sahası içinde yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Mert, bu sezon Konyaspor deplasmanında ilk golünü kaydederken, iç sahada Antalyaspor ile oynanan müsabakada da 1 gole imza atmıştı.

Karşılaşmaya sağ bekte başlayan Mert Müldür, ikinci yarının başında Diego Carlos'un çıkmasıyla stopere geçti.

Mert, Başakşehir'e karşı 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL