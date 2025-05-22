Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Belçikalı yıldız oyuncu Dries Mertens sezon sonunda futbolu bırakmaya hazırlıyor. İstanbul'da son zamanlarını geçiren Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Sarı-kırmızılı taraftarlara çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kat Kerkhofs, taraftarlar ve medyadan son 3 sezona ait video ve fotoğrafları kendisine göndermelerini talep etti. Kat Kerkhofs, yaptığı paylaşımda 'Tüm medya ve taraftarlara çağrı: Galatasaray'daki son 3 yıla ait mümkün olduğunca fazla görüntü toplamak istiyoruz. Elinizde olan her şeyi lütfen [email protected] adresine gönderebilir misiniz? Çok teşekkür ederiz!' ifadelerini kullandı.
Galatasaray formasıyla geçirdiği 3 sezonda toplamda 134 karşılaşmada forma giyen Mertens 24 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Mertens'in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi - Son Dakika
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