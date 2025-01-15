Merve Çınar, Uşak'ta Judo Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika
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Spor

Merve Çınar, Uşak'ta Judo Türkiye İkincisi Oldu

Merve Çınar, Uşak\'ta Judo Türkiye İkincisi Oldu

Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Salihli Belediyespor sporcusu Merve Çınar, 57 kiloda Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Ayrıca, Güner Kıymet Diker de +70 kiloda Türkiye beşincisi oldu.

15.01.2025 12:29  Güncelleme: 12:31
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Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Türkiye Şampiyonasında Salihlili judocu Merve Çınar 57 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Okul Sporları Gençler Judo Türkiye Şampiyonası Uşak ilinde yapıldı. Şampiyonaya katılan Salihli Belediyespor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda Salihli Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Çınar, 57 kiloda Türkiye ikincisi olup, hem kulübünü, hem de okuluna büyük bir gurur yaşattı. Şampiyonada ayrıca Sekine Evren Anadolu Lisesi öğrencisi Güner Kıymet Diker, +70 kiloda Türkiye beşincisi oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Türkiye ikincisi Merve Çınar ve Türkiye beşincisi Güner Kıymet Diker'i tebrik edip, başarılarının artarak devam etmesini diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Merve Çınar, Uşak'ta Judo Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika

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