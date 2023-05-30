Mesajı verdi! Jorge Jesus derbi öncesi net konuştu: Tek düşüncemiz kazanmak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor karşılaşması öncesi konuştu. Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray'ın puan kaybetmesinin de altını çizerek takımına güvendiğini belirtti.

"SADECE BİZE BAĞLI DEĞİL"

Portekizli teknik adam, "Biz kendi görevimize odaklanıyoruz kazanmak zorundayız. Sadece bize bağlı değil, rakibe de bağlıyız. Kafamızdaki tek şey maçımızı kazanmak. Tempolu, sürekli gol arayışında bir oyun istiyoruz. Kazanırsak rakibimizin ne yapacağına bakacağız. Kupa dahil 3 maçımız kaldı. Hepsini kazanmak istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Harika bir oyun çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

"HAJI WRIGHT İLGİNÇ BİRİ"

Deneyimli teknik adam ayrıca,"Zor bir maç olacak. Antalyaspor iyi oyunculardan kurulu. Forvetleri, ligin en iyi forvetlerinden biri. Fredy, oyuncum olmuştu. Haji Wright ilginç biri. Karşılaşabileceğimiz tüm zorluklara çalıştık. İyi oyunculardan kurulu, organize bir takım. Biz de güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz ki istediğimiz galibiyeti alalım." sözlerini sarf etti.