Messi, 207 maç ve 125 golle rekorlarla veda etti: Arjantin formasını son kez 2026 Dünya Kupası'nda giydi

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 21 yıl boyunca sırtında taşıdığı milli takım formasına rekorlar ve kupalarla veda etti.

Milli takım kariyerini sonlandıran 39 yaşındaki futbolcu, "Artık verecek hiçbir şeyim kalmadı." ifadesiyle sahneyi genç oyunculara bıraktığını duyurdu.

Messi, yaptığı açıklamada, veda kararını aslında temmuz ayındaki 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin hemen ardından aldığını, ağustos ayında babası Jorge Messi'nin vefatıyla bu kararının daha da kesinleştiğini belirtti.

Arjantin Milli Takımı formasını ilk kez Ağustos 2005'te Macaristan ile oynanan hazırlık maçında giyen Messi, 21 yıl sonra 39 yaşında milli takımdan emekliliğini açıkladı.

Son turnuvası 2026 FIFA Dünya Kupası oldu

Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla bir şampiyonluğu bulunan Lionel Messi, 2022'deki bu zaferin ardından 2026'da ise finale çıkma başarısı gösterdi.

Messi, milli takım kariyerinin son turnuvası olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i bir kez daha finale taşırken uzatmalarda İspanya'ya 1-0 mağlup olan Arjantin, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Deneyimli futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 8 gol kaydetti.

Kupalarla taçlanan milli takım kariyeri

Uzun yıllar milli takım düzeyinde kupa kazanamadığı için eleştirilen Messi, kariyerinin son döneminde ise şampiyonluklar yaşadı.

Arjantin ile 2022'de Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan deneyimli oyuncu, 2021 ve 2024 yıllarında Kupa Amerika, yine 2022 yılında Finalissima zaferi elde etti.

Arjantin formasıyla en çok maça çıkan (207) ve en çok gol atan (125) oyuncu ünvanlarını elinde bulunduran Messi, ardında kırılması zor görünen istatistikler bıraktı.

Messi, kulüp kariyerine Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de devam ediyor.

10 yıl önce de veda etmişti

Messi, 2014-2016 yılları arasında Arjantin'in kaptanlığını yaptığı üst üste üç final maçını da kaybettikten sonra 2016'da milli takımdan emekliliğini açıkladı.

Yıldız futbolcu, bu kararından birkaç hafta sonra vazgeçerek milli takıma geri döndü.

Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin, 2014 FIFA Dünya Kupası finali ile 2015 ve 2016 Kupa Amerika finallerinde kupaya uzanma başarısı gösteremedi.

Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan oyuncu

Messi, 34 maçla Dünya Kupası tarihinde en çok müsabakaya çıkan oyuncu konumunda.

Arjantinli futbolcu, çıktığı 34 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok müsabaka kazanan oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor.

Altı farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) boy gösteren Arjantinli yıldız, 2022'de şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 7 kez fileleri havalandırırken 2026'da ise 8 gol attı.

Messi, 21 golle Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan 2. futbolcu konumunda yer alıyor.

Zirvede ise 22 golle Fransız futbolcu Kylian Mbappe bulunuyor.

21 yıl, 207 maç, 125 gol

Messi, 207 maçla Arjantin Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor.

Söz konusu müsabakalarda 125 gol atan Messi, Güney Amerika'da milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu olarak milli takım kariyerini sona erdirdi.

Messi'nin Arjantin Milli Takımı istatistikleri, rekorları ve kupaları şöyle:

Toplam maç 207 Arjantin Milli Takımı tarihinde en çok forma giyen oyuncu Toplam gol 125 Güney Amerika tarihinin en golcüsü Dünya Kupası şampiyonluğu 1 kez (2022) Turnuvanın en değerli oyuncusu/ Altın Top ödülü Kupa Amerika şampiyonluğu 2 kez (2021, 2024) Finalde Brezilya ve Kolombiya'ya karşı kazanılan zaferler Olimpiyatlar 1 kupa 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları - Altın madalya Finalissima 1 kupa 2022 Finalissima - Altın madalya Dünya Kupası performansı 34 maç Turnuva tarihinde en çok müsabakaya çıkan oyuncu Dünya Kupası gol sayısı 21 Turnuva tarihinde en fazla gol atan 2. futbolcu Boy gösterdiği Dünya Kupaları 6 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 2026 Dünya Kupası performansı 8 gol 39 yaşına girdiği son turnuvası

Kaynak: AA