Messi çok fena yakalandı - Son Dakika
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Messi çok fena yakalandı

Messi çok fena yakalandı
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Lionel Messi'nin paparazilere görünmemek için dışarıyı kontrol ettiği anlar kameraya yansıdı. Kapı aralığından etrafı gözetleyen Arjantinli yıldız, tam o sırada paparazilere yakalanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Lionel Messi, bu kez saha dışındaki görüntüleriyle gündeme geldi. Arjantinli futbolcu, bulunduğu mekândan çıkmadan önce paparazilere yakalanmamak için kapı aralığından dışarıyı kontrol ettiği sırada objektiflere takıldı.

KAPI ARALIĞINDA YAKALANDI

Paylaşılan görüntülerde Messi'nin dışarı çıkmadan önce çevreyi dikkatlice kontrol ettiği görüldü. Ancak yıldız futbolcu, tam o anda kendisini bekleyen paparaziler tarafından görüntülenmekten kurtulamadı.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Messi'nin kapı aralığındaki temkinli tavırları kısa sürede geniş ilgi gördü. Futbolseverler, yıldız futbolcunun o anlarına çok sayıda yorum yaparken, görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Messi çok fena yakalandı

Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi çok fena yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Messi çok fena yakalandı - Son Dakika
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