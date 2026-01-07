Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı

MLS ekibi Inter Miami'nin formasını giyen 38 yaşındaki Arjantinli oyuncu Lionel Messi, gelecek planları hakkında konuştu.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRAKİ İŞİNİ AÇIKLADI

Arjantin'de yayın yapan LUZU TV'ye konuşan Messi, futbolu bırakıp emekli olmasının ardından yapmayı planladığı işi ilk kez açıkladı. Yıldız isim, teknik direktörlüğün kendisine göre uygun olmadığını belirterek hiçbir zaman teknik direktör olmayacağını belirtti.

''KULÜP SAHİBİ OLMAYI TERCİH EDERİM''

Kulüp sahibi olmayı istediğini açıklayan Messi, "Dürüst olmak gerekirse kendimi teknik direktör olarak görmüyorum. Teknik direktör olma fikrini seviyorum ama seçim yapmam gerekirse, kulüp sahibi olmayı tercih ederim." sözlerini sarf etti.

''BENİ EN ÇOK CEZBEDEN ŞEY BU''

Sözlerine devam eden Arjantinli oyuncu, "Kendi kulübüme sahip olmak ve onu en alttan başlayarak büyütmek, genç oyunculara ve diğer insanlara gelişme ve önemli bir şeyler başarma fırsatı vermek. Beni en çok cezbeden şey bu." şeklinde konuştu.