Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı

Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı
07.01.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini söyleyerek kulüp sahibi olmayı istediğini açıkladı. Arjantinli oyuncu, yaptığı açıklamada "Teknik direktör olma fikrini seviyorum ama seçim yapmam gerekirse, kulüp sahibi olmayı tercih ederim." dedi.

MLS ekibi Inter Miami'nin formasını giyen 38 yaşındaki Arjantinli oyuncu Lionel Messi, gelecek planları hakkında konuştu.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRAKİ İŞİNİ AÇIKLADI

Arjantin'de yayın yapan LUZU TV'ye konuşan Messi, futbolu bırakıp emekli olmasının ardından yapmayı planladığı işi ilk kez açıkladı. Yıldız isim, teknik direktörlüğün kendisine göre uygun olmadığını belirterek hiçbir zaman teknik direktör olmayacağını belirtti.

''KULÜP SAHİBİ OLMAYI TERCİH EDERİM''

Kulüp sahibi olmayı istediğini açıklayan Messi, "Dürüst olmak gerekirse kendimi teknik direktör olarak görmüyorum. Teknik direktör olma fikrini seviyorum ama seçim yapmam gerekirse, kulüp sahibi olmayı tercih ederim." sözlerini sarf etti.

''BENİ EN ÇOK CEZBEDEN ŞEY BU''

Sözlerine devam eden Arjantinli oyuncu, "Kendi kulübüme sahip olmak ve onu en alttan başlayarak büyütmek, genç oyunculara ve diğer insanlara gelişme ve önemli bir şeyler başarma fırsatı vermek. Beni en çok cezbeden şey bu." şeklinde konuştu.

Lionel Messi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul’da yakaladı Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul'da yakaladı
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı
Trump duyurdu Venezuela ülkedeki petrolü ABD’ye devretti Trump duyurdu! Venezuela ülkedeki petrolü ABD'ye devretti
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın
Erdoğan imzaladı 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti
Maduro ve eşi neden yaralandı Trump yönetiminden ilk açıklama Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:13:16. #7.11#
SON DAKİKA: Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.