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Lionel Messi, Avrupa defterini kapattı - Son Dakika

Lionel Messi, Avrupa defterini kapattı

Son Güncelleme: 04.11.2023 12:33

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, bir daha Avrupa'da bir takımda forma giymeyeceğini söyledi. Arjantinli yıldız yaptığı açıklamada, ''ABD'ye gelerek yeni bir adım attım. Bir daha Avrupa'da oynamak için geri döneceğimi sanmıyorum.'' ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla Messi'yi yeniden Avrupa'da izleme hayali kuran futbolseverler yıkıldı.

Lionel Messi, Fransız basınından L'Equipe'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, bir daha Avrupa'da forma giymeyeceğini belirtti.

"HAYAL ETTİĞİM HER ŞEYİ KAZANDIM"

Messi yaptığı açıklamada, "Tanrı'ya şükür, olağanüstü bir kariyere sahip olacak kadar şanslıydım, uzun yıllar oynadığım Avrupa'da hayal ettiğim her şeyi kazandım. ABD'ye gelerek yeni bir adım attım. Bir daha Avrupa'da oynamak için geri döneceğimi sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

"ZOR GÖRÜNÜYOR"

Dünya Kupası'nda da oynamayacağının sinyalini veren Arjantinli yıldız, "2026 Dünya Kupası'nda oynayacak mıyım? O zaman kaç yaşında olacağımı düşünürsek, bu zor görünüyor ama göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lionel Messi, Avrupa defterini kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lionel Messi, Avrupa defterini kapattı - Son Dakika
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