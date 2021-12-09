Yuvası Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye giden Messi, İspanya'da yine tartışılan adam oldu. İspanya'nın en ünlü gazetelerinden El Mundo, Arjanli star ve kulübün yaptığı sözleşmeyi paylaştı.
Messi'nin Kasım 2017'den Haziran 2021'e dek sürecek mukaveleye attığı imzanın değeri tam 555 milyon 237 bin 619 euro. Messi, bu sözleşme kapsamında Katalan devinden 138 milyon euro sezon başına ücret aldı.
Arjantinli yıldız imza parası 115 milyon, sadakat bonusu olarak da yaklaşık 78 milyon euro para aldı.
Barcelona, haberi yapan gazeteye savaş açtı. Katalan ekibi, "Messi'nin profesyonel sözleşme detaylarıyla ilgili haber yapan El Mundo gazetesine karşı her türlü yasal hakkımızı kullanacağız" açıklamasında bulunud.
Kaynak: Diğer
Son Dakika › Spor › Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde - Son Dakika Spor