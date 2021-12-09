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Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde - Son Dakika

Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde

09.12.2021 10:44

Lionel Messi Barcelona'dan ayrıldı ama sular durulmadı. Arjantinli yıldızın, kulüple yaptığı külfetli sözleşme ortaya çıktı. Messi'ye yapılan sözleşme adeta Barcelona'nın bitişinin ispatı oldu. 555 milyon euroluk maaş İspanya'nın gündemine oturdu.

Yuvası Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye giden Messi, İspanya'da yine tartışılan adam oldu. İspanya'nın en ünlü gazetelerinden El Mundo, Arjanli star ve kulübün yaptığı sözleşmeyi paylaştı.

Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı basına sızdı! İspanya yıkılıyor

555 MİLYON EURO ALMIŞ

Messi'nin Kasım 2017'den Haziran 2021'e dek sürecek mukaveleye attığı imzanın değeri tam 555 milyon 237 bin 619 euro. Messi, bu sözleşme kapsamında Katalan devinden 138 milyon euro sezon başına ücret aldı.

Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı basına sızdı! İspanya yıkılıyor

BONUSLAR EL YAKTI

Arjantinli yıldız imza parası 115 milyon, sadakat bonusu olarak da yaklaşık 78 milyon euro para aldı.

Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı basına sızdı! İspanya yıkılıyor

"MAHKEMEYE GİDİYORUZ"

Barcelona, haberi yapan gazeteye savaş açtı. Katalan ekibi, "Messi'nin profesyonel sözleşme detaylarıyla ilgili haber yapan El Mundo gazetesine karşı her türlü yasal hakkımızı kullanacağız" açıklamasında bulunud.

Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde

Barcelona, El Mundo, İspanya, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde - Son Dakika
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