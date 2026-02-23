Messi'nin başını yakacak görüntülerin tam hali ortaya çıktı - Son Dakika
Messi'nin başını yakacak görüntülerin tam hali ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Messi'nin başını yakacak görüntülerin tam hali ortaya çıktı
23.02.2026 11:27  Güncelleme: 11:41
Haber Videosu

LAFC ile Inter Miami maçının ardından Leo Messi ile hakemler arasında yaşanan olayın tam videosu ortaya çıktı. Hakemlere tepki gösteren Messi'nin, ''Sürekli yanlış kararlar veriyorsunuz ve bu ilk defa olmuyor. Siz hakemler hiç iyi yönetmediniz'' dediği duyuldu.

MLS'in ilk haftasında Inter Miami, deplasmanda Los Angeles FC'ye 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Lionel Messi'nin hakemlere yönelik tepkisi geceye damga vurdu.

LAFC RAHAT KAZANDI

Los Angeles FC'ye galibiyeti getiren golleri David Martinez, Denis Bouanga ve Nathan Ordaz kaydetti. Inter Miami, sezonun ilk maçında beklentilerin altında kaldı.

MAÇ SONU GERGİNLİK

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Lionel Messi'nin hakem kararlarına sert şekilde tepki gösterdiği görüldü. Arjantinli yıldızın, hakemlerin soyunma odasına gitmek istemesi üzerine Luis Suarez'in araya girerek takım arkadaşını sakinleştirmeye çalıştığı aktarıldı. Ancak Messi'nin tüm engellemelere rağmen hakem odasına girdiği ve burada itirazlarını sürdürdüğü belirtildi.

"YANLIŞ KARARLAR VERİYORSUNUZ"

Ortaya çıkan görüntülerde Messi'nin hakemlere, "Sürekli yanlış kararlar veriyorsunuz ve bu ilk defa olmuyor. Siz hakemler hiç iyi yönetmediniz" ifadelerini kullandığı duyuldu.

CEZA GÜNDEMDE

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, 38 yaşındaki yıldız oyuncuyu bu hareketi nedeniyle ağır bir ceza bekliyor. Messi'nin en az 5 maç men cezası alabileceği iddia edildi.

Lionel Messi, Miami, Spor, Son Dakika

