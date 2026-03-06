Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş

Messi\'nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş
06.03.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, MLS şampiyonu Inter Miami'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Törende yer alan Lionel Messi ve takım arkadaşlarının ziyareti dünya genelinde 6 milyondan fazla kişi tarafından canlı olarak izlendi. Törende Inter Miami oyuncularının yanı sıra kulüp yöneticileri ve teknik heyet de yer aldı. Tören sırasında Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ve Messi ile Luis Suarez'in alkışladığı anlar geniş yankı uyandırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın MLS şampiyonu Inter Miami takımını Beyaz Saray'da ağırladığı tören dünya genelinde büyük ilgi gördü. Törende yer alan Lionel Messi ve takım arkadaşlarının ziyareti milyonlarca kişi tarafından canlı takip edildi.

6 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ CANLI İZLEDİ

Dünya genelinde 6 milyondan fazla kişinin Lionel Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini canlı yayın üzerinden izlediği açıklandı. Törende Inter Miami oyuncularının yanı sıra kulüp yöneticileri ve teknik heyet de yer aldı.

TRUMP'IN KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Tören sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları dikkat çekmişti. Trump konuşurken Lionel Messi ve Luis Suarez'in alkışladığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İran Putin’i arayıp yardım istedi mi Merak edilen soru yanıt buldu İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
Fatma Nur Çelik’in adı okulunda yaşatılacak Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

12:28
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:40:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.