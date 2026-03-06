Messi\'nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın MLS şampiyonu Inter Miami takımını Beyaz Saray'da ağırladığı tören dünya genelinde büyük ilgi gördü. Törende yer alan Lionel Messi ve takım arkadaşlarının ziyareti milyonlarca kişi tarafından canlı takip edildi.
Dünya genelinde 6 milyondan fazla kişinin Lionel Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini canlı yayın üzerinden izlediği açıklandı. Törende Inter Miami oyuncularının yanı sıra kulüp yöneticileri ve teknik heyet de yer aldı.
Tören sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları dikkat çekmişti. Trump konuşurken Lionel Messi ve Luis Suarez'in alkışladığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
