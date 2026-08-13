Messi'den vefat eden babasına yürek burkan mektup - Son Dakika
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Messi'den vefat eden babasına yürek burkan mektup

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Lionel Messi, vefat eden babasının ardından duygusal bir veda mektubu kaleme aldı. Babasının kendisinden 2026 Dünya Kupası'na katılmasını istediğini anlatan Messi, kariyerine devam edip etmeme konusunda şüpheleri olduğunu da dile getirdi.

  Lionel Messi, vefat eden babasına yazdığı mektupta çocukluk yıllarından 2026 Dünya Kupası'na ve kariyerine kadar birçok konuda duygularını dile getirdi.

MESSI'NİN BABASINA SON MEKTUBU

"Babacım, hâlâ inanamıyorum. Kabullenemiyorum ya da kabullenmek istemiyorum. Seni bir daha asla göremeyeceğimi, bir daha konuşamayacağımızı hayal etmek çok zor.

Acı çektiğini biliyordum ama bizi çok erken bıraktın. Bana sürekli 2026 Dünya Kupası'na katılmamı istediğini söyledin. Sana finale çıkacağımıza dair söz vermiştim.

Her maçın sonunda yanına gelebilmek için can atıyordum. Sana o kupayı hediye etmek istiyordum ama olmadı. Bacaklarımın gücü yetmedi. Yaşıma ve vücuduma karşı koymaya çalıştım ama olmadı.

Döndüğümde finali penaltılarda kaybettiğimizi sanıyordun. Hastalığından dolayı çok keyif alamadın ama haklıydın baba: İyi ki seni dinlemişim ve bu turnuvaya gelmişim.

Sensiz ne yapacağımı bilmiyorum. Hayatım boyunca futbol oynadım ve artık devam edip etmeyeceğime dair şüphelerim var. Kariyerimin başından beri benimlesin, neden biraz daha dayanamadın, neden? Kariyerimi seninle bitirebilirdim.

Küçükken işten döner dönmez beni antrenmana götürürdün. Hiçbir maçımı kaçırmazdın. Sen benim babam, arkadaşım, hocam kısaca her şeyim oldun.

Seni çok özleyeceğim. Aramızdan ayrılsan da her zaman varlığını hissedeceğiz. Çocuklarımı yetiştirirken seni örnek alacağım. Huzur içinde yat baba, teşekkür ederim."

Veda Mektubu, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'den vefat eden babasına yürek burkan mektup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Habip Görler Habip Görler:
    çok üzüldük Allah tez zamanda kavuştursun inşallah. 1 1 Yanıtla
    Mutlu Özgü Mutlu Özgü:
    bu nasıl bir cümle ya... sanırım yanlış okudum diye düşündüm tekrar baktım ama maalesef... 0 1
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