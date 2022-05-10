Mesut Bakkal: "Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz" - Son Dakika
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Mesut Bakkal: "Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz"

10.05.2022 17:50

- Mesut Bakkal: "Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz" Deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçını kazanarak ligde kalmak isteyen Denizlispor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz, inşallah...

- Mesut Bakkal: "Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz"

DENİZLİ - Deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçını kazanarak ligde kalmak isteyen Denizlispor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz, inşallah önümüzdeki Ümraniye maçıyla işi bitiririz" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Denizlispor'un Teknik Direktörü Mesut Bakkal, matematiksel olarak her şeyin bitmediğini belirterek hedeflerinde Ümraniyespor maçı olduğunu söyledi. Takımdaki sakatlıklardan bahseden Mesut Bakkal, "Tabii ki çok mutluyuz. 26 puan alan bir takım ve hem iyi oynuyor hem de iyi skorlar almaya çalışan bir takım var. 13 maçın 3 tanesi mağlubiyet 8 tanesi galibiyet. Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz. Bunun yanında cezalı ve sakatımız var. Djedje sakatlandı ve sezonun kapattı. Ömer ve Mayi cezalı. Her hafta birileri oynuyor ve takım kazanıyor. İnşallah önümüzdeki Ümraniye maçıyla işi bitiririz. Ligde kalma patentini ve resmiyetini alırız. 2008-2009 sezonunda da burayı ben rahmetli Ali İpek zamanında takımı kurtarmıştık. O zaman da söylemiştim şimdi de söylüyorum milat Denizli için. O sezon söylediğim zaman kimsenin umurunda olmadı ve takım düştü. Hep beraber inşallah bu işi bitireceğiz. Bundan sonraki senenin önemli olduğunu söylemek zorundayım" şeklinde konuştu.

Mesut Bakkal: Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz
Mesut Bakkal: Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz
Mesut Bakkal: Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz
Mesut Bakkal: Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mesut Bakkal: 'Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz' - Son Dakika


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