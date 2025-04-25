Mesut Ekinci Avrupa Şampiyonası'nda Kupa Peşinde - Son Dakika
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Mesut Ekinci Avrupa Şampiyonası'nda Kupa Peşinde

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Tokatlı bilardocu Mesut Ekinci, Avrupa 3 Bant Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

25.04.2025 21:13
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- Tokatlı bilardo sporcusu Avrupa şampiyonasında kupa hedefliyor

TOKAT - Avrupa yolcusu olan Tokatlı bilardocu Mesut Ekinci, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa 3 Bant Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bilardoya 25 yılını adayan Tokatlı sporcu Mesut Ekinci, başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 45 yaşındaki Ekinci'nin kaptanlığını yaptığı 3 Bant Bilardo Kulübü, 3-6 Nisan tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Kulüpler Şampiyonası'nda ilk iki sırayı alarak önemli bir başarıya imza attı. Bu başarıyla birlikte Ekinci, Avrupa 3 Bant Bilardo Kulüpler Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 8-13 Temmuz tarihleri arasında Porto'da düzenlenecek olan şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek iki kulüpten birinin kaptanlığını yapan Ekinci, büyük bir motivasyonla hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyona hazırlıklarını haftanın dört günü, üçer saatlik antrenmanlarla sürdüren Ekinci, hedeflerinin Avrupa'dan kupayla dönmek olduğunu vurguladı.

"Türkiye hedefimizi gerçekleştirdik; sıra Avrupa hedefinde"

Şampiyona hakkında bilgiler veren tecrübeli bilardocu Mesut Ekinci, "3-6 Nisan tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Kulüpler Şampiyonası'nda ilk iki kulüp arasına girerek Avrupa 3 Bant Bilardo Kulüpler Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. 8-13 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenecek olan Avrupa 3 Bant Kulüpler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz. Türkiye'den iki kulüp olarak katılacağız. İzmir Göztepe ve Antalya Bilardo Kulübü olarak orada olacağız. Türkiye'deki kulüpler şampiyonasında hedefimizi tamamladık. Sıra Avrupa şampiyonasında kupayı ülkemize getirmek olacak. Antrenmanlarımıza günlük devam ediyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

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