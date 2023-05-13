Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek karesi: Her zaman yanındayız Cumhurbaşkanım - Son Dakika
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Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek karesi: Her zaman yanındayız Cumhurbaşkanım

Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek karesi: Her zaman yanındayız Cumhurbaşkanım

13.05.2023 01:07

Eski futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi katıldığı ortak yayın biter bitmez "Her zaman yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım" notuyla paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimine saatler kala ortak yayında açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, yayın biter bitmez bir paylaşımda bulundu.

"HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Erdoğan ile el sıkıştığı kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Mesut Özil, "Her zaman yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım" notunu düştü.

"DEĞERİNİ BİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle yaptığı soru cevap yayın öncesi "Cumhurbaşkanımızla defalarca görüşen biri olarak ben açıkçası bu soruların sorulmasına çok şaşırmadım. İnsanlarda oluşan yanlış bir algı var. Ancak verdiği cevapları ben de merak ediyorum. Akşam 9'u bekleyeceğiz" paylaşımı yapan Mesut, ardından bir video yayınlamıştı. Özil bu videoya ise "Değerini bil" etiketini açıp "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir" notunu düşmüştü.

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Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek karesi: Her zaman yanındayız Cumhurbaşkanım - Son Dakika


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