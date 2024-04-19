Mesut Özil'den Arda Güler'e "Abi" tavsiyesi - Son Dakika
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Mesut Özil'den Arda Güler'e "Abi" tavsiyesi

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Futbol kariyerini noktalayan eski yıldız Mesut Özil, Marca'ya konuştu. Real Madrid forması giyen Arda Güler'den övgüyle dolu sözlerle bahseden Mesut Özil, "Sabırlı olması gerekiyor. Elbette onun zamanı gelecek. Henüz çok genç" ifadelerini kullandı.

19.04.2024 16:17  Güncelleme: 18:06
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Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'de forma giyen ve futbol kariyerini noktalayan eski yıldız futbolcu Mesut Özil, İspanyol basınından Marca'ya açıklamalarda bulundu. Arda Güler hakkında konuşan Mesut, milli yıldızdan övgü dolu sözlerle bahsetti. Yaklaşan El Clasico'da Real Madrid'in favori olduğunu belirten Mesut Özil, Barcelona'yı da sert sözlerle eleştirdi.

"ARDA, BENİM KÜÇÜK KARDEŞİM GİBİ"

Arda Güler'in çok iyi bir yeteneği olduğunu ifade eden Mesut Özil, "Arda'yı çok iyi tanıyorum. İkimiz de Fenerbahçe'de oynadığımızda o benim küçük kardeşim gibiydi. Herkes onun yeteneğini biliyor. Bu yüzden onu çok fazla övmek ve üzerinde daha fazla baskı kurmak istemiyorum. Türkiye gibi futbol açısından büyüleyici bir ülkenin umudu ona bağlıyken içinde durumda bulunduğu durumla baş etmek kolay değil" açıklamasını yaptı.

Mesut Özil'den Arda Güler'e 'Abi' tavsiyesi

"SABIRLI OLMASI GEREKİYOR"

Arda Güler'n Real Madrid'de aldığı sürenin az olmasıyla ilgili soruyu cevaplayan eski yıldız, "Sabırlı olması gerekiyor. Elbette onun zamanı gelecek. Henüz çok genç. Her antrenmanda bir şeyler öğrenebilirsiniz. Önünde dünya standartlarında oyuncular var." değerlendirmesini yaptı.

"BELKİ BU SEZON DEĞİL AMA ZAMANI VAR"

Mesut Özil, Arda Güler ile ilgili ayrıca "Real Madrid'de güzel bir hikaye yazabileceğine eminim. Belki bu sezon ya da gelecek sezon değil ama zamanı var. Eğer olmazsa Odegaard gibi bir örnek var. Gençken oynamadığı için herkes onu eleştirdi ama birkaç yıl sonra Arsenal gibi bir başka büyük Avrupa kulübünün lideri oldu." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'den Arda Güler'e 'Abi' tavsiyesi

"ASLA NELER OLACAĞINI BİLEMEZSİNİZ"

Mesut, "Gelecekte teknik direktör ya da sportif direktör olacak mısınız?" sorusuna ise "Asla neler olacağını bilemezsiniz. Şu anda gidişattan memnunum. Henüz sıkılmadım ama birkaç yıl sonra işlerin nasıl olacağını göreceğiz" yanıtını verdi.

BARCELONA'YA ELEŞTİRİ

Yaklaşan El Clasico hakkında da görüş bildiren Mesut Özil, Real Madrid'in favori olduğunu sözlerine ekledi. Barcelona'yı da sert sözlerle eleştiren Real Madridli eski yıldız, "Önce kendi hatalarına bakmalılar. Sürekli hakemlerden şikayet etmeyi bırakmalılar" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Spor Mesut Özil'den Arda Güler'e 'Abi' tavsiyesi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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