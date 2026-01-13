Mesut Özil\'den Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken sözler

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın Lazio'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Matteo Guendouzi'yi değerlendirdi.

''KENDİSİNİ İSPAT ETTİ"

Arsenal'den eski takım arkadaşı Guendouzi'nin çok yetenekli olduğunu söyleyen Mesut Özil, "Guendouzi gerçekten çok iyi bir futbolcu, önemli bir yıldız. Fenerbahçe'de başarılar diliyorum. İlk maçta hem de Galatasaray'a karşı kendisini zaten ispat etti. Nasıl bir kademe oyuncusu olduğunu herkese gösterdi.'' dedi.

"FARKLI ÖZELLİKLERİ OLAN BİR OYUNCU"

Fenerbahçe için doğru bir transfer olduğunu belirten Mesut Özil, "Koşan, mücadele eden, farklı özellikleri olan bir oyuncu. Guendouzi hem savunmada hem hücumda takımda çok etkili olacaktır.'' sözlerini sarf etti.

"AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAK ÖNEMLİ''

Domenico Tedesco hakkında da yorum yapan eski futbolcu, "Takıma katkısı olumlu yönde oldu. Fenerbahçe'nin çok yetenekli oyuncuları var, güzel bir kadro kurdular. Son maçta Galatasaray'a karşı da gördük. Derbide pozitif bir oyun, doğru bir futbol vardı. Takım içerisindeki uyum ve enerji üst seviyede. Avrupa'da da başarılı olmak ve kupa kaldırmak önemli. İnşallah Avrupa'da başarılı olurlar." yorumunu yaptı.