Mesut Özil Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı! Futbolcu suskunluğunu bozdu - Son Dakika
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Mesut Özil Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı! Futbolcu suskunluğunu bozdu

21.06.2022 19:41

Futbolcu Mesut Özil'in kısa süre önce Fenerbahçe'yi sosyal medyada takipten çıkması tepki çekmişti. Kadro dışı kalan oyuncu konu hakkında sert açıklama yaptı. Özil, "Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım." dedi. Ayrıca Özil, tekrar sarı-lacivertli kulübü sosyal medyadan takibe aldı.

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de bekleneni veremeyerek kadro dışı kalan Mesut Özil'in, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlileri sosyal medyadan takip etmeyi bırakması büyük ses getirmişti.

FENERBAHÇE'Yİ YENİDEN TAKİP ETTİ

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabını yeniden takip ederken bir de açıklama yaptı. "Kamuoyunda şahsımla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiamızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak istedim." ifadelerini kullanan Özil açıklamasında, şöyle dedi:

Fenerbahçe'yi takip etmeyi bırakan Mesut Özil suskunluğunu bozdu! Paylaşımına tepki yağıyor

"SABIRLA ZAMANIMIN GELMESİNİ BEKLİYORUM"

"Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum.

"TÜRKİYE'YE TATİL YAPMAYA GELMEDİM"

Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım.

Fenerbahçe'yi takip etmeyi bırakan Mesut Özil suskunluğunu bozdu! Paylaşımına tepki yağıyor

"YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur. Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir."

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞIYOR

Bu açıklama sonrası Fenerbahçe taraftarının büyük bir kısmı Mesut Özil'i eleştirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'yi önce takipten çıkıp, sonra yeniden takibe almasını tutarsız buldu. Öte yandan bazı taraftarlar da Mesut Özil'in yeni sistemde yerinin olmadığının belirterek takımdan ayrılmasını istedi.

YORUMLAR
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Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak Fenerbahçe'de Mesut Özil bilmecesi Fenerbahçe'de Mesut Özil bilmecesi

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Son Dakika Spor Mesut Özil Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı! Futbolcu suskunluğunu bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mesut Özil Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı! Futbolcu suskunluğunu bozdu - Son Dakika
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