Mesut Özil Güreş Milli Takımı'nı Ziyaret Etti
Mesut Özil Güreş Milli Takımı'nı Ziyaret Etti

Mesut Özil Güreş Milli Takımı\'nı Ziyaret Etti
27.02.2026 19:44
Fenerbahçeli eski futbolcu Mesut Özil, Güreş Milli Takımı'nın kampına katılarak sporcularla vakit geçirdi.

Fenerbahçeli eski futbolcu Mesut Özil, Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Sarıyer'de bulunan Mersinli Ahmet Kireççi Güreş Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün konuğu olan Mesut Özil, sporcularla vakit geçirdi. Özil, Başkan Taha Akgül ve misafirleriyle birlikte A Milli Serbest Güreş Takımı oyuncularıyla fotoğraf çektirip antrenmanı takip etti.

Taha Akgül: "Sporcuların, Mesut abilerini burada görmeleri büyük gurur"

Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnun olduklarını aktaran Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Ramazan ayındayız. Tüm milletimizin ramazan ayı hayırlara vesile olsun. Bugün çok değerli bir misafirimiz var. Mesut abimiz. Dünyaca ünlü gururumuz. Kampımızı ziyaret etti. Çocuklar onu görmeyi çok istiyordu. Oyun oynarken gördükleri abileri, Real Madrid'den izledikleri abileri yanlarına geldi. Bu çok değerli. Bu çocuklarımız büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na gidecekler. Türkiye'nin en iyi sporcularının burada Mesut abiyi görmeleri büyük gurur. Mesut abiyle daha önce futbol oynadık. Yetenekleri maşallah çok üst düzeyde. Şimdi yeteneklerine güreşte bakacağız, serbest güreş yapacağız. Takımımız Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sarıyer'deyiz şu anda. Çok güzel bir tesisimiz var. Bize bu imkanları sağlayan başta Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Mesut abi de bize her konuda destek oluyor. Kendisini gönülden seviyoruz. Sadece bu değil, ülkemizde birçok sosyal projeye katkı sağlıyor. İrfan Gündüz hocamız burada, eski milletvekilimiz. Mecliste kanunlarla güreşe çok destek verdi. Bugün kurban kestik, çocukların kazadan beladan korunması için, Allah kabul etsin. Birlikte iftar yapacağız. Herkesin ayağına sağlık" diye konuştu.

Mesut Özil: "Benim gönlüm Fenerbahçe'den yana"

Zamanla güreşe olan ilgisinin arttığını aktaran Mesut Özil, "Taha'yı tanıdıkça güreşe ilgim arttı. Söz vermiştim geleceğime, bugün nasip oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. Buradaki tüm gençlere başarılar diliyorum. İnşallah ramazan herkese huzur ve mutluluk getirir" ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Galatasaray'a başarılar dileyen Özil, "Galatasaray'a başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde artık dev takımlar kaldı. Başarılı olmak için bu büyük takımları yenmeniz lazım. Güçlü bir takım gelmiş, inşallah tur atlar diyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesi hakkında da konuşan eski futbolcu, "Benim gönlüm Fenerbahçe'den yana. Fenerbahçe dün kazandı ama maalesef Avrupa'dan elendi. Belki lige daha fazla konsantre olurlar. Galatasaray da Avrupa'da yorulacağı için inşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Dualarım Fenerbahçe'yle. Güçlü bir takım kuruldu. Tabii bazı hataları görüyoruz ama sezon uzun bir maraton. Fenerbahçe'yi güçlü olarak görüyorum. Toparladılar kendilerini. İnşallah sezon sonunda ligi kazanırlar" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda 10 numaralı formayı giymek isteyip istemeyeceğinin sorulması üzerine ise, "Yok istemezdim, ben artık futbolu bıraktım. Artık güreşe bakıyorum" diye cevapladı. - İSTANBUL

Mesut Özil Güreş Milli Takımı'nı Ziyaret Etti

SON DAKİKA: Mesut Özil Güreş Milli Takımı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
