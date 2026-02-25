Mesut Özil'in Maç Değerlendirmesi - Son Dakika
Mesut Özil'in Maç Değerlendirmesi

25.02.2026 20:29
Mesut Özil, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları için başarı dileğinde bulundu.

UZUN süre Almanya'da oynayan ve bu ülke formasını giyen eski futbolcu Mesut Özil, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı maçları değerlendirdi.

Mesut Özil, AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı tarafından AKSEV Davet Salonu'nda verilen iftara katıldı. Aynı zamanda AK Parti MKYK üyesi Özdil, DHA muhabirinin sorusu üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında çıkacağı maçlara değindi. Mesut Özil, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılı ekip için, "İnşallah Galatasaray maçı başarılı geçer diye ümit ediyorum. Güzel bir maç sergilediler ilk maçta. Kendine güvendiğinde, bu maçı hafife almadığı müddetçe Galatasaray turu geçer diye ümit ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

Mesut Özil, kendisinin de Fenerbahçeli olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Fenerbahçeli olarak öncelikle takıma başarılar diliyorum. Futbolda her an, her şey olabilir. Onlar da ümidi kesmesinler. Her an her şey olabilir. Kendilerine inansınlar. İlk dakikalarda ilk golü attıklarında belki ilk yarıyı 2-0 bitirerek, ikinci yarıda her şey olabilir diye ümit ediyorum. İnşallah da böyle olur. Fenerbahçeme de başarılar"

Mesut Özil ardından bu sezon Kadınlar Birinci Ligi'ne namağlup şampiyon olarak çıkan Cihangirspor ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

