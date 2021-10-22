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Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti - Son Dakika

Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti

22.10.2021 09:30

Mesut Özil, 66. dakikada oyundan alındığı için ağır küfürler ederek kenara geldi. Kameralar o anları yakından çekti. Kenara gelir gelmez de şişeleri tekmeledi, kulübede formayı fırlattı. Pereira'nın yardımcıları ve kulübün tercümanı, Mesut'un yaptıklarıyla hayrete düştü. Sosyal medyada taraftarlardan sert yorumlar geldi.

Antwerp maçında Fenerbahçe'de bir kez daha Mesut Özil krizi yaşandı. Yıldız futbolcu, bugüne kadar gösterdiği tepkilerin en ağırını dün yaptı. Mesut, saha kenarına ağır küfürler ederek geldi. Oyundan çıkan yerine girenlere sarılmadı. Mesut oyundan çıktığı gibi kenarda duran şişeleri tekmeledi.

PERSONELLER İNANAMADI

Mesut'un bu tavırları kenardaki teknik ekibi ve personelleri şaşkına çevirdi. Tercüman, Mesut'u sakinleştirmeye çalıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, Mesut'un kötü futboluna rağmen bu tavırlarına tahammül göstermedi. Mesut hakkında sert yorumlar yazıldı.

İşte bazı sosyal medya yorumları:

Mesut artık taraftarın da sabrını taşırdı! Milyonlar seyrederken hocasına etmediği küfür kalmadı
Mesut artık taraftarın da sabrını taşırdı! Milyonlar seyrederken hocasına etmediği küfür kalmadı
Mesut artık taraftarın da sabrını taşırdı! Milyonlar seyrederken hocasına etmediği küfür kalmadı
Mesut artık taraftarın da sabrını taşırdı! Milyonlar seyrederken hocasına etmediği küfür kalmadı
Mesut artık taraftarın da sabrını taşırdı! Milyonlar seyrederken hocasına etmediği küfür kalmadı
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti

Fenerbahçe, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti - Son Dakika Spor


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