Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı

Mesut Özil, \'\'Ronaldo mu Messi mi\'\' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
24.02.2026 17:45
Eski futbolcu Mesut Özil, bir röportaj sırasında kendisine yöneltilen 'Ronaldo mu Messi mi?' sorusuna verdiği cevapla tüm dikkatleri üzerine çekti. Özil, bu soruya ''Arda ve Kenan'' diyerek milli yıldızları ön plana çıkardı.

Real Madrid ve Arsenal gibi önemli takımlarda uzun süre görev yapan, ülkemizde de Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in formalarını giyen eski futbolcu Mesut Özil, 'o mu, bu mu?' akımına katıldı.

VERDİĞİ CEVAPLAR DİKKAT ÇEKTİ

Vav TV'nin sorularını yanıtlayan Mesut Özil, ''Sahura kadar uyanık kalmak mı, sahurdan sonra uyumak mı?'' sorusuna "Sahura kadar uyanık kalmak." derken, ''Son dakika golü mü, son dakika iftara yetişmek mi?'' sorusuna da "Son dakika iftara yetişmek." cevabını verdi.

''BENCE ARDA VE KENAN''

Soruları cevaplamaya devam eden Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi?'' sorusuna da çarpıcı bir cevap vererek, "Bence Arda ve Kenan" şeklindeki yanıtıyla milli yıldızlarımızı ön plana taşıdı.

    Yorumlar (5)

  • Mehmet DÜZ Mehmet DÜZ:
    Dedi para uğruna Almanya milli takımını seçen şahsiyet. 25 24 Yanıtla
    Önder Toprak Önder Toprak:
    Kanka Ben de sevmem bu haini ama milli takımı dersen Ben Almanya'yı seçerim bizim milli takım ne zaman Dünya Kupası'na en son girdi 2003'ten beri yok 3 2
  • Hakan Yıldız Hakan Yıldız:
    ya bırak bu milliyetçilik ayaklarını . anca salaklar inanır. 15 12 Yanıtla
    Ramazan Firat Ramazan Firat:
    senin gibiler onun tırnağı etmezsiniz 2 11
  • riyad mahrez riyad mahrez:
    Röportajı yapan abla , TÜRK MİLLİ TAKIMI 'mı YOKSA alman MİLLİ TAKIMI MI DİYEDE SORSAYDIN DA YÜZ İFADESİNİ GÖRSEYDİK. 1 0 Yanıtla
