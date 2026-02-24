Mesut Özil, \'\'Ronaldo mu Messi mi\'\' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı

Real Madrid ve Arsenal gibi önemli takımlarda uzun süre görev yapan, ülkemizde de Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in formalarını giyen eski futbolcu Mesut Özil, 'o mu, bu mu?' akımına katıldı.

VERDİĞİ CEVAPLAR DİKKAT ÇEKTİ

Vav TV'nin sorularını yanıtlayan Mesut Özil, ''Sahura kadar uyanık kalmak mı, sahurdan sonra uyumak mı?'' sorusuna "Sahura kadar uyanık kalmak." derken, ''Son dakika golü mü, son dakika iftara yetişmek mi?'' sorusuna da "Son dakika iftara yetişmek." cevabını verdi.

''BENCE ARDA VE KENAN''

Soruları cevaplamaya devam eden Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi?'' sorusuna da çarpıcı bir cevap vererek, "Bence Arda ve Kenan" şeklindeki yanıtıyla milli yıldızlarımızı ön plana taşıdı.