Mesut Özil yere göğe sığdıramadı! İşte, Arda Güler'i utandıran o sözler - Son Dakika
Üye Girişi

Mesut Özil yere göğe sığdıramadı! İşte, Arda Güler'i utandıran o sözler

16.03.2022 23:33
Mesut Özil yere göğe sığdıramadı! İşte, Arda Güler'i utandıran o sözler

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında gösterdiği performansla hem yönetimin hem de taraftarın takdir ettiği Arda Güler'e bir övgü de Mesut Özil'den geldi. Özil, "Süper gol, süper asist. Dünya starı olacak kardeşim" derken bu esnada genç yıldızın oldukça utandığı gözlemdi.

Alanyaspor engelini 5 golle geçen Fenerbahçe'de Arda Güler sonradan oyuna girerek 1 gol ve 1 asist yaptı. Sarı-lacivertli takımı sırtlayan 17 yaşındaki futbolcuyu, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil yerlere göklere sığdıramadı.

"DÜNYA STARI OLACAK KARDEŞİM"

Alanya dönüşü uçakta Arda Güler'in performansını değerlendiren Mesut Özil, "Süper gol, süper asist. World class kalite. Dünya starı olacak kardeşim" ifadelerini kullandı. Bu sözleri duyan Arda Güler'in oldukça utandığı görülürken o anlar sosyal medyada da binlerce beğeni aldı.

Mesut Özil'in sözlerini duyan Arda Güler, utancından ne diyeceğini bilemedi
Görüntü: Fenerbahçe Youtube
Mesut Özil'in sözlerini duyan Arda Güler, utancından ne diyeceğini bilemedi
Görüntü: Fenerbahçe Youtube
YORUMLAR
500
Rıdvan Dilmen, Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı! Taraftarlar eleştiri yağdırdı Rıdvan Dilmen, Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı! Taraftarlar eleştiri yağdırdı

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Mesut Özil, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil yere göğe sığdıramadı! İşte, Arda Güler'i utandıran o sözler - Son Dakika


Son Dakika
23:33 Mesut Özil yere göğe sığdıramadı! İşte, Arda Güler'i utandıran o sözler
23:01 Sedat Peker'den aylar sonra ilk paylaşım! "Halil Falyalı ile tanışmak istedi" iddiasına ateş püskürdü
22:51 Zelenski'den övgüyle bahseden ABD Başkanı Biden, Putin için sert konuştu: O bir savaş suçlusu
09:29 Eşsiz manzara büyüledi! Gün doğarken gökyüzünü kızıla boyandı
22:35 Messi'den sürpriz karar! Eleştiri oklarının hedefi olan yıldız futbolcu PSG'den ayrılıyor mu?
21:59 Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanacak! Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak
21:25 İki liderden önemli diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
20:40 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 23:40:25. #1.11#
SON DAKİKA: Mesut Özil yere göğe sığdıramadı! İşte, Arda Güler'i utandıran o sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement