Mesut Özil\'den forma isteyen Sinan Akçıl\'a büyük şok

Ünlü müzisyen Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol dünyasına dair yaşadığı ilginç ve komik anıyı takipçileriyle paylaştı. Akçıl’ın Mesut Özil’den forma istemesiyle başlayan hikâye, beklenmedik bir sürprizle sonuçlandı.
Akçıl, paylaşımında Mesut Özil’den forma istediğini belirterek, “Büyük beden Real Madrid forması bekliyordum” ifadelerini kullandı. Ancak ünlü müzisyenin beklentisi, gelen paketle birlikte tamamen farklı bir hal aldı.
Akçıl, beklediği Real Madrid forması yerine küçük beden bir Başakşehir formasıyla karşılaştığını açıkladı. Özil’in kariyerinde hem Real Madrid hem de Başakşehir forması giymiş olması, bu jesti daha da dikkat çekici hale getirdi.
Sinan Akçıl’ın bu samimi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Takipçiler, hem Akçıl’ın anlatımına hem de Mesut Özil’in sürpriz jestine esprili yorumlarla karşılık verdi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?