Mesut Özil\'den forma isteyen Sinan Akçıl\'a büyük şok

Ünlü müzisyen Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol dünyasına dair yaşadığı ilginç ve komik anıyı takipçileriyle paylaştı. Akçıl’ın Mesut Özil’den forma istemesiyle başlayan hikâye, beklenmedik bir sürprizle sonuçlandı.

“BÜYÜK BEDEN REAL MADRİD FORMASI BEKLİYORDUM”

Akçıl, paylaşımında Mesut Özil’den forma istediğini belirterek, “Büyük beden Real Madrid forması bekliyordum” ifadelerini kullandı. Ancak ünlü müzisyenin beklentisi, gelen paketle birlikte tamamen farklı bir hal aldı.

SÜRPRİZ HEDİYE ŞAŞIRTTI

Akçıl, beklediği Real Madrid forması yerine küçük beden bir Başakşehir formasıyla karşılaştığını açıkladı. Özil’in kariyerinde hem Real Madrid hem de Başakşehir forması giymiş olması, bu jesti daha da dikkat çekici hale getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sinan Akçıl’ın bu samimi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Takipçiler, hem Akçıl’ın anlatımına hem de Mesut Özil’in sürpriz jestine esprili yorumlarla karşılık verdi.