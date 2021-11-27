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Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı - Son Dakika

Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı

27.11.2021 14:19

- Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı "2022 Avrupa Şampiyonası'nda hedefim birincilik" "Gençlerin yaptıkları sporu gerçekten isteyerek ve severek yapmaları gerekiyor" Türkiye Okçuluk Federasyon Kupası şampiyonluğu için Samsun'a gelen 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, "Bundan...

- Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı

"2022 Avrupa Şampiyonası'nda hedefim birincilik"

"Gençlerin yaptıkları sporu gerçekten isteyerek ve severek yapmaları gerekiyor"

SAMSUN - Türkiye Okçuluk Federasyon Kupası şampiyonluğu için Samsun'a gelen 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, "Bundan sonra hedefim, 2022'de Avrupa şampiyonasında birincilik elde etmek. Avrupa şampiyonasından sonra 2023 dünya şampiyonasına takım halinde kota alarak Paris'e takım halinde katılmak istiyoruz" dedi.

Samsun'da 25-28 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Okçuluk Federasyon Kupası mücadelesi son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da aralarında bulunduğu 512 sporcunun katılımı ile tamamlandı. Karşılaşmaların sonunda Klasik Yay Erkek Takım kategorisinde takım halinde şampiyon olan Mete Gazoz, Samet Ak ve Ali Aydın'dan oluşan İstanbul Okçuluk Gençlik Spor altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Mete Gazoz, "Bu sene ilk salon Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olduk. Klasik Büyük Erkek kategorisinde birinci olduk. Genç Erkeklerde ikinci olduk. Genç Bayanlarda da ikinci olduk. Dün sabah seansında 3 tane takımımız vardı ve 2 tane ikincilik, 1 tane birincilik elde ettik. Çok gurur verici bir gün oldu" diye konuştu.

"Sevdikleri sporu, sevdikleri işi yapsınlar"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Gazoz, "Öncelikle gençlerin yaptıkları sporu gerçekten isteyerek ve severek yapmaları gerekiyor. Çünkü belli bir seviyeden sonra artık yapmak katlanabilecek bir noktaya gelmiyor. O noktadan sonra ne kadar sevdiğinizin bir önemi oluyor. O yüzden sevdikleri sporu, sevdikleri işi yapsınlar. Başarı mutlaka bunlardan sonra gelecektir" şeklinde konuştu.

"Kardeşimin derece alması beni inanılmaz mutlu ediyor"

Hedeflerinden de bahseden Mete, "Bundan sonra hedefim 2022'de Avrupa şampiyonası var. Avrupa şampiyonasında birincilik elde etmek istiyoruz. Avrupa şampiyonasından sonra dünya şampiyonasında 2023 'te takım halinde kota alarak Paris'e takım halinde katılmak istiyoruz. Şuan en yakın ve büyük hedefim bu. Benim aldığım madalyalar ve dereceler beni de çok mutlu ediyor ama kardeşimin derece alması onun da çok iyi bir sporcu olarak yetiştiğini görmek ve çok güzel bir şekilde adım adım geldiğini görmek beni inanılmaz mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Çekişmeli müsabakalara sahne olan Türkiye Okçuluk Federasyon Kupası'nda; Klasik Yay Kadın Takım kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz, Nil Cinali, Gülnaz Büşra Nur Coşkun isimli sporcularından oluşan Göztepe Spor Kulübü şampiyonluğu elde ederken, Klasik Yay Genç Erkek kategorisinde Kutay Tek, Kamil Türkmen, Hamza Yücel sporcularının yer aldığı 38AGS Spor A.Ş. Gençlik Spor Kulübü altın madalyanın sahibi oldu. Klasik Yay Genç Kadın kategorisinde ise Eslem Nisa Demez, Nisanur Pınar, Şevval Yakupoğlu'nun bulunduğu Okçular Vakfı Spor Kulübü takımı birinciliği kazandı.

Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı
Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı
Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı
Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı

Mete Gazoz, Okçuluk, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mete Gazoz, yeni hedeflerini açıkladı - Son Dakika Spor


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