Mete Vardar'dan Hakem Eleştirisi

Spor

- Mete Vardar: "Bu hakemin oğlu olsam eve geldiğinde yüzüne tükürürüm"

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar:

"En büyük travmayı hakemler oluşturuyor"

"Beşiktaş, mağlup oldukça büyür"

İSTANBUL - Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada hakem yönetiminin karşılaşmanın önüne geçtiğini vurgulayarak, "Bu hakemin oğlu olsam eve geldiğinde yüzüne tükürürüm" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Asbaşkan Mete Vardar, Başakşehir maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakem yönetiminden memnun olmadığını dile getiren Vardar, "Çok üzgünüz. Çok utanıyorum. Ülke futbolunda elli yıldır bulunmaktan utanıyorum. 'Bizim ne işimiz var burada' diyorum. Taraftarlarımızın elini sıktım, elleri buz gibiydi. Bu çocuklardan utanmıyor musunuz? Ahlaktan yoksun hakem. Şampiyon olanın da mutlu olacağı bir sistemde olmadığımızı düşünüyorum. Düzeni kurmuşlar. İstedikleri takımı galip yapıyorlar. Bu durumdan kim memnun? Hakem kararıyla galip gelen takımın yöneticisi olmak istemem. Bu ahlaksızlıktır. İnsan utanır. Yayıncı kuruluş pozisyonları net bir şekilde göstermiyor. İnsanları birbirine kırdırıyorlar. İlk sorumlu hakemler. Her şey değişiyor, adamlar değişmiyor. Galip geldikleri maçtan sona bile manipülasyon yapıyorlar. Mutsuz bir toplum oluşturdular. Bu hakemin oğlu olsam eve geldiğinde yüzüne tükürürüm. Artık yeter. En büyük travmayı hakemler oluşturuyor. Beşiktaş, mağlup oldukça büyür" diye konuştu.