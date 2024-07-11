Metin Öztürk: Bu sene hem Avrupa kupalarında hem ligde en iyi sonucu almak istiyoruz - Son Dakika
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Metin Öztürk: Bu sene hem Avrupa kupalarında hem ligde en iyi sonucu almak istiyoruz

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, bu sene hem Avrupa kupalarında hem ligde en iyi sonucu almak istediklerini söyledi. Öztürk, önemli olanın çok transfer yapmak değil, sezonun sonunu başarılı bitirip, şampiyon olmak olduğunu belirtti.

11.07.2024 16:38
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- Metin Öztürk: "Bu sene hem Avrupa kupalarında hem ligde en iyi sonucu almak istiyoruz"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk:

"Bu sene 25. şampiyonlukla 5. yıldızı takacağız"

"Önemli olan çok transfer yapmak değil, sezonun sonunu başarılı bitirip, şampiyon olmak"

İSTANBUL - Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, bu sene hem Avrupa kupalarında hem ligde en iyi sonucu almak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Ligimiz normalde 18 takıma müsait, deprem döneminde 20 takıma çıkarıldı, bu sene 19 takımla devam ediyoruz. Seneye de 18 takımla devam edeceğiz. İlk maçımızı bizim için manevi açından çok kıymetli Hatayspor ile oynayacağız. Çünkü biz deprem anından itibaren gerek Başkanımız Dursun Özbek gerek o günkü Başkan Vekilimiz Erden Timur, gerek Genel Sekreterimiz Eray Yazgan o bölgeden elini çekmedi. Biz Birlikte 1905'i Genel Sekreterimiz Eray Yazgan başkanlığında devam ettiriyoruz. Ne alacaksak mümkün oldukça o bölgeden alalım, o bölgenin ticaretini ayağa kaldıralım. Çünkü o bölge hala yıkım bölgesi. Devletimizin büyük bir gayreti var ama ne yaparsa yapsın 11 şehri etkileyen bir bölge, asrın felaketi. Hataylı kardeşlerimizi büyük bir memnuniyetle misafir edeceğiz. Bizim dışımızda 18 takımın hepsi ciddi bir hazırlık içinde. Herkesin şampiyonluk şansı var. Biz her zaman söylüyoruz, bayrakları hazırlayın diye. Geçen gün yine söyledik, bu sene 25. şampiyonlukla 5. yıldızı takacağız. En azından bir takım göğsünde gerçek 5 yıldızla dolaşacak" diye konuştu.

Derbi tarihlerinin sorulması üzerine Öztürk, "Bizi bir takım ve derbiler ilgilendirmiyor, 18 takımın tamamı ilgilendiriyor. İnşallah tüm takımlarla beraber, sporun tüm paydaşlarıyla beraber ülkenin moralini düzelten, Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Ligi'nde, Konferans Ligi'nde güzel neticeler aldığımız bir yıl olur. Tüm takımlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Önemli olan çok transfer yapmak değil, sezonun sonunu başarılı bitirip, şampiyon olmak"

Galatasaray'ın iki yıldır oturmuş bir yapısı olduğunu ifade eden Metin Öztürk, "Okan hocamız ve scout ekibinin verdiği liste çerçevesinde, Başkanımız Dursun Özbek ve görevlendirdiği ekibimiz çalışmaları sürdürüyor. Bu senenin bir önemli tarafı da 12 yabancı sınırlaması var. Bizim şu anda 17-18 yabancımız var. 1 transferimizi gerçekleştirdik, Batshuayi'yi aldık. Tahmin ediyorum yakın zamanda 2-3 transferimizi de başkanımız, taraftarımıza müjdeleyecek. Önemli olan çok transfer yapmak değil, sezonun sonunu başarılı bitirip, şampiyon olmak. Biz bu sene hem Avrupa kupalarında hem ligde en iyi sonucu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Metin Öztürk: Bu sene hem Avrupa kupalarında hem ligde en iyi sonucu almak istiyoruz - Son Dakika

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