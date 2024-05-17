Metpack Alanya Yıldızları, Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası\'nda Mesaicos\'u 7-2 yendi

Açık alan hokeyinde Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Klasman 2'de mücadele eden Metpack Alanya Yıldızları, İsveç'in Mesaicos takımını 7-2 yendi.
Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, Polonya'nın Brzeziny'i kentinde düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan Metpack Alanya Yıldızları, ilk maçında İsveç'in Mesaicos takımını 7-2 mağlup etti.
Metpack Alanya Yıldızları, ikinci maçında yarın Avrupa FC Hokey Kulübü ile karşılaşacak.
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