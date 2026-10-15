Metro Holding Kayserispor, Antalyaspor'u 4-0 yenerek 25 puanla zirvesini korudu - Son Dakika
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Metro Holding Kayserispor, Antalyaspor'u 4-0 yenerek 25 puanla zirvesini korudu

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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u 4-0 yenen Metro Holding Kayserispor, üst üste 5. galibiyetle puanını 25'e çıkarıp liderliğini korudu. Bursaspor 22 puanla ikinci olurken Eminevim Ümraniyespor-Boluspor maçı 58. dakikada sağanak nedeniyle ertelendi.

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Antalyaspor'u 4-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini alan Metro Holding Kayserispor, puanını 25'e çıkardı ve ilk sıradaki yerini korudu.

Haftayı galibiyetle kapatarak puanını 22 yapan Bursaspor, ikinci basamakta yer aldı ve zirve takibini sürdürdü.

1. Lig'in 10. haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 2'sini ev sahibi takımlar, 4'ünü konuk ekipler kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Eminevim Ümraniyespor- Boluspor mücadelesi, 58. dakikada sağanak nedeniyle ertelendi.

Sonuçlar

Ligin 10. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor: 1-1

SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK: 1-4

Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK: 1-2

Batman Petrolspor-İstanbulspor: 4-2

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor: 0-4

Mardin 1969-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: 1-0

Manisa FK-Turka Esenler Erokspor: 1-1

Muğlaspor-Bursaspor: 0-3

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR108112251725
2.BURSASPOR107122091122
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK10622148620
4.BATMAN PETROLSPOR106132017319
5.MARDİN 196910532126618
6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ104511910917
7.SMS GRUP SARIYER104331314-115
8.ANTALYASPOR105051517-215
9.BANDIRMASPOR10352156914
10.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK103431313013
11.EKENLER BETON SİVASSPOR102621413112
12.MUĞLASPOR10262911-212
13.BODRUM FK10253119211
14.MANİSA FK102441516-110
15.ORFA YAPI PENDİKSPOR102441219-710
16.TURKA ESENLER EROKSPOR10163611-59
17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR9144710-37
18.ARTI DEĞER VANSPOR FK102351020-107
19.İSTANBULSPOR10127924-155
20.BOLUSPOR9018321-181
NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi.

Kaynak: AA
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