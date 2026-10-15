Metro Holding Kayserispor, Antalyaspor'u 4-0 yenerek 25 puanla zirvesini korudu

Metro Holding Kayserispor, Antalyaspor'u 4-0 yenerek 25 puanla zirvesini koruduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u 4-0 yenen Metro Holding Kayserispor, üst üste 5. galibiyetle puanını 25'e çıkarıp liderliğini korudu. Bursaspor 22 puanla ikinci olurken Eminevim Ümraniyespor-Boluspor maçı 58. dakikada sağanak nedeniyle ertelendi.
Trendyol 1. Lig'de 10. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.
Antalyaspor'u 4-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini alan Metro Holding Kayserispor, puanını 25'e çıkardı ve ilk sıradaki yerini korudu.
Haftayı galibiyetle kapatarak puanını 22 yapan Bursaspor, ikinci basamakta yer aldı ve zirve takibini sürdürdü.
1. Lig'in 10. haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 2'sini ev sahibi takımlar, 4'ünü konuk ekipler kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Eminevim Ümraniyespor- Boluspor mücadelesi, 58. dakikada sağanak nedeniyle ertelendi.
Sonuçlar
Ligin 10. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor: 1-1
SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK: 1-4
Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK: 1-2
Batman Petrolspor-İstanbulspor: 4-2
Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor: 0-4
Mardin 1969-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: 1-0
Manisa FK-Turka Esenler Erokspor: 1-1
Muğlaspor-Bursaspor: 0-3
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR
|10
|8
|1
|1
|22
|5
|17
|25
|2.BURSASPOR
|10
|7
|1
|2
|20
|9
|11
|22
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|10
|6
|2
|2
|14
|8
|6
|20
|4.BATMAN PETROLSPOR
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|3
|19
|5.MARDİN 1969
|10
|5
|3
|2
|12
|6
|6
|18
|6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|10
|4
|5
|1
|19
|10
|9
|17
|7.SMS GRUP SARIYER
|10
|4
|3
|3
|13
|14
|-1
|15
|8.ANTALYASPOR
|10
|5
|0
|5
|15
|17
|-2
|15
|9.BANDIRMASPOR
|10
|3
|5
|2
|15
|6
|9
|14
|10.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK
|10
|3
|4
|3
|13
|13
|0
|13
|11.EKENLER BETON SİVASSPOR
|10
|2
|6
|2
|14
|13
|1
|12
|12.MUĞLASPOR
|10
|2
|6
|2
|9
|11
|-2
|12
|13.BODRUM FK
|10
|2
|5
|3
|11
|9
|2
|11
|14.MANİSA FK
|10
|2
|4
|4
|15
|16
|-1
|10
|15.ORFA YAPI PENDİKSPOR
|10
|2
|4
|4
|12
|19
|-7
|10
|16.TURKA ESENLER EROKSPOR
|10
|1
|6
|3
|6
|11
|-5
|9
|17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|9
|1
|4
|4
|7
|10
|-3
|7
|18.ARTI DEĞER VANSPOR FK
|10
|2
|3
|5
|10
|20
|-10
|7
|19.İSTANBULSPOR
|10
|1
|2
|7
|9
|24
|-15
|5
|20.BOLUSPOR
|9
|0
|1
|8
|3
|21
|-18
|1
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