Mevlüde, U16 Türkiye Şampiyonası\'nda Dördüncü Oldu

Spor

Bursa'da düzenlenen U16 Salon Türkiye Şampiyonası'nda 1500 metrede yarışan Sivaslı Mevlüde, Türkiye dördüncüsü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan "U16 Salon Türkiye Şampiyonası" Bursa'nın ev sahipliğin düzenlendi.

Sivas'ı temsilen şampiyonaya katılan Mevlüde, 1500 metrede Türkiye dördüncüsü olarak ilk ay-yıldızlı madalyasını kazandı. Yarış boyunca sergilediği üstün performanslarıyla dikkat çeken Sivaslı Mevlüde, büyük bir rekabetin yaşandığı organizasyonda önemli bir başarıya imza attı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'te sosyal medya hesabından sporcuyu tebrik ederek, "Çocuk evlerimizden Mevlüde kızımız, Bursa'da düzenlenen U16 Salon Türkiye Şampiyonası'nda 1.500 metrede Türkiye 4.'sü olarak ilk Ay Yıldızlı madalyasını kazandı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - SİVAS