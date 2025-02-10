Mevlüde, U16 Türkiye Şampiyonası'nda Dördüncü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mevlüde, U16 Türkiye Şampiyonası'nda Dördüncü Oldu

Mevlüde, U16 Türkiye Şampiyonası\'nda Dördüncü Oldu

Sivaslı Mevlüde, Bursa'daki U16 Salon Türkiye Şampiyonası'nda 1500 metrede dördüncü oldu.

10.02.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen U16 Salon Türkiye Şampiyonası'nda 1500 metrede yarışan Sivaslı Mevlüde, Türkiye dördüncüsü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan "U16 Salon Türkiye Şampiyonası" Bursa'nın ev sahipliğin düzenlendi.

Sivas'ı temsilen şampiyonaya katılan Mevlüde, 1500 metrede Türkiye dördüncüsü olarak ilk ay-yıldızlı madalyasını kazandı. Yarış boyunca sergilediği üstün performanslarıyla dikkat çeken Sivaslı Mevlüde, büyük bir rekabetin yaşandığı organizasyonda önemli bir başarıya imza attı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'te sosyal medya hesabından sporcuyu tebrik ederek, "Çocuk evlerimizden Mevlüde kızımız, Bursa'da düzenlenen U16 Salon Türkiye Şampiyonası'nda 1.500 metrede Türkiye 4.'sü olarak ilk Ay Yıldızlı madalyasını kazandı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Türkiye, sivas, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mevlüde, U16 Türkiye Şampiyonası'nda Dördüncü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:40 Ankara’da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı Ankara'da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı
13:36 Herkes bu videoyu paylaşıyor Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:48:43. #1.11#
SON DAKİKA: Mevlüde, U16 Türkiye Şampiyonası'nda Dördüncü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.