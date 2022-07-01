Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu

Geçen sezonu Ümraniyespor'da geçiren 35 yaşındaki Mevlüt Erdinç'in yeni adresi belli oldu. Deneyimli futbolcu, Fransa 4. Lig takımlarından Racing Besançon'a imza attı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada "Türk Milli Takımı'nda da forma giymiş Mevlüt Erdinç, yaz Transfer döneminde takımımıza katılan ilk isim oldu. Kulübümüz, 500'den fazla profesyonel maçı bulunan Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katmanın gururunu yaşıyor" ifadeleri yer aldı. 35 yaşındaki futbolcu geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 2 maçta süre almıştı.

DEV TAKIMLARIN FORMASINI GİYDİ

Milli futbolcu, kariyerinde PSG, Rennes, Hannover, Antalyaspor, Fenerbahçe, Metz, Fatih Karagümrük gibi takımlarda top koşturdu.