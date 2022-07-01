Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu

01.07.2022 21:57

Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor'un formasını giyen Mevlüt Erdinç'in yeni adresi belli oldu. Deneyimli isim Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Milli Takımı'nda da forma giymiş Mevlüt Erdinç, yaz Transfer döneminde takımımıza katılan ilk isim oldu. Kulübümüz, 500'den fazla profesyonel maçı bulunan Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katmanın gururunu yaşıyor" dedi.

Geçen sezonu Ümraniyespor'da geçiren 35 yaşındaki Mevlüt Erdinç'in yeni adresi belli oldu. Deneyimli futbolcu, Fransa 4. Lig takımlarından Racing Besançon'a imza attı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada "Türk Milli Takımı'nda da forma giymiş Mevlüt Erdinç, yaz Transfer döneminde takımımıza katılan ilk isim oldu. Kulübümüz, 500'den fazla profesyonel maçı bulunan Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katmanın gururunu yaşıyor" ifadeleri yer aldı. 35 yaşındaki futbolcu geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 2 maçta süre almıştı.

Mevlüt Erdinç'in yeni takımı herkesi şaşırttı! Milli futbolcu, Racing Besançon'a transfer oldu

DEV TAKIMLARIN FORMASINI GİYDİ

Milli futbolcu, kariyerinde PSG, Rennes, Hannover, Antalyaspor, Fenerbahçe, Metz, Fatih Karagümrük gibi takımlarda top koşturdu.

YORUMLAR
500
Fransa Bisiklet Turu Fransa Bisiklet Turu Cezayir bağımsızlığının 60. yılına görkemli kutlamalarla girecek Cezayir bağımsızlığının 60. yılına görkemli kutlamalarla girecek

Mevlüt Erdinç, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:00 Canlı yayında Bakan Bilgin'den EYT'lileri ilgilendiren açıklama: Çalışmalarımız var, sorunu çözeceğiz
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
21:36 Bu hafta altın, döviz ve borsa değer kaybetti
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 22:10:03. #1.12#
SON DAKİKA: Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement