Mezitli Belediyesi Spor Kulübü Oyuncusu Ege Öz, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası\'nda Birinci Oldu

Spor

Antalya'da düzenlenen '2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Mezitli Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Ege Öz, 11 Yaş Genel Kategorisinde birinci oldu.

Şampiyonada, Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplamda 2 bin 500 sporcu, şampiyonluk için stratejik hamleler yapmak üzere yarıştı. Şampiyon olan Ege Öz, büyük bir başarı elde ederek birincilik kupasını kazandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, genç satranç şampiyonunu başarılarından dolayı tebrik etmek üzere misafir etti. Ziyaret sırasında Ege Öz, kazandığı kupayı Başkan Tarhan'a takdim etti. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, genç satranç şampiyonu Ege Öz'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sanata ve spora yönelik çalışmalara her zaman destek olduklarını dile getiren Tarhan, "Mezitli Belediyesi olarak sporcularımızın ulusal ve uluslararası yarışmalarda bulunmaları adına gereken desteği veriyoruz. Sporda, sanatta başarı kazanan tüm sporcularımızın önünü açmak, bizim için en öncelikli konulardan birisidir. Elbette ki sporcularımız, kazandıkları her başarıda kentimiz ve belediyemizin adını ulusal ve uluslararası arenalarda gururla duyuruyor. Onlar başardıkça bizler geleceğe daha umutla bakabiliyoruz" dedi. - MERSİN