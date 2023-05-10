MHK Başkanı Lale Orta, Fenerbahçelileri kızdıran pozisyonu değerlendirdi: Karar doğru - Son Dakika
Üye Girişi

MHK Başkanı Lale Orta, Fenerbahçelileri kızdıran pozisyonu değerlendirdi: Karar doğru

10.05.2023 15:06

MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluşta tartışmalı pozisyonları yorumladı. Fenerbahçe'nin büyük tepki gösterdiği Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasındaki Mert Hakan Yandaş'ın pozisyonunu da yorumlayan Orta, golün iptal kararını doğru buldu. Orta ayrıca aynı maçta Batshuayi'ye yapılan hareketin penaltı olduğunu ifade etti.

MHK Başkanı Lale Orta ve MHK Danışmanı Hugh Dallas, beIN Sports ekranlarında tartışmalı pozisyonları yorumladı. Orta, Süper Lig'in 22. haftasında 1-1 sona eren Adana Demirspor- Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin iptal edilen golünde verilen karar hakkındaki görüşünü de ifade etti.

"GOLÜN GEÇERSİZ OLMASINI KURALLAR SÖYLÜYOR"

Lale Orta yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında, Mert Hakan bilerek elle oynamıyor. Bilerek elle oynamasa dahi, gol öncesinde top bir oyuncunun kazara eline değerse, o golün geçersiz olmasını kurallar söylüyor. Futbolcu hiçbir şekilde elle oynamıyor, top yerden sekerek eline geliyor ama kurallar bu golün iptal edilmesi gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Lale Orta, Fenerbahçe camiasını ayağa kaldıran pozisyonu yorumladı: Karar doğru

"NET BİR PENALTI POZİSYONU VAR"

Aynı maçta Batshuayi'ye penaltı verilmediğini söyleyen Orta, "Batshuayi'ye yapılmış net bir penaltı pozisyonu var. VAR'ın devreye girmesi gereken bir pozisyondu. Burada bir penaltı verilmemiş oldu." dedi.

MHK Başkanı Lale Orta, Fenerbahçe camiasını ayağa kaldıran pozisyonu yorumladı: Karar doğru
YORUMLAR
500
Türk futbolunun nabzı Riva'da yükseldi! MHK başkanı, hakemlerle tartıştı Türk futbolunun nabzı Riva'da yükseldi! MHK başkanı, hakemlerle tartıştı Erman Toroğlu'nun Türk futbolunu derinden sarsan iddiasına MHK Başkanı Lale Orta'dan yalanlama geldi: Kesinlikle doğru değil Erman Toroğlu'nun Türk futbolunu derinden sarsan iddiasına MHK Başkanı Lale Orta'dan yalanlama geldi: Kesinlikle doğru değil

Merkez Hakem Kurulu, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Lale Orta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MHK Başkanı Lale Orta, Fenerbahçelileri kızdıran pozisyonu değerlendirdi: Karar doğru - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Portekizli ekip, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak!
00:55 Düğmeye bastılar! Portekiz ekibi, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak
00:42 Madrid Obradovic'in takımınu ezdi geçti! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:36 Obradovic yıkıldı! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:23 Memleket Partisi, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:17 Muharrem İnce ile ilgili Memleket Partisi'nden açıklama geldi: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:19 İstanbul'daki büyük finalin isimleri belli olmaya başladı! Inter, yolu yarıladı
00:13 Yolu yarıladılar! İlk yarıda fişi çeken Inter, İstanbul'daki finale göz kırptı
00:15 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına ilişkin İbrahim Kalın'dan yorum geldi: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
00:09 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına bir yorum da İbrahim Kalın'dan: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 06:43:45. #1.11#
SON DAKİKA: MHK Başkanı Lale Orta, Fenerbahçelileri kızdıran pozisyonu değerlendirdi: Karar doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement