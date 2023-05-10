MHK Başkanı Lale Orta, Fenerbahçelileri kızdıran pozisyonu değerlendirdi: Karar doğru

MHK Başkanı Lale Orta ve MHK Danışmanı Hugh Dallas, beIN Sports ekranlarında tartışmalı pozisyonları yorumladı. Orta, Süper Lig'in 22. haftasında 1-1 sona eren Adana Demirspor- Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin iptal edilen golünde verilen karar hakkındaki görüşünü de ifade etti.

"GOLÜN GEÇERSİZ OLMASINI KURALLAR SÖYLÜYOR"

Lale Orta yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında, Mert Hakan bilerek elle oynamıyor. Bilerek elle oynamasa dahi, gol öncesinde top bir oyuncunun kazara eline değerse, o golün geçersiz olmasını kurallar söylüyor. Futbolcu hiçbir şekilde elle oynamıyor, top yerden sekerek eline geliyor ama kurallar bu golün iptal edilmesi gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

"NET BİR PENALTI POZİSYONU VAR"

Aynı maçta Batshuayi'ye penaltı verilmediğini söyleyen Orta, "Batshuayi'ye yapılmış net bir penaltı pozisyonu var. VAR'ın devreye girmesi gereken bir pozisyondu. Burada bir penaltı verilmemiş oldu." dedi.