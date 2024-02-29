TFF Merkez Hakem Kurulu: 'MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı' iddiası asılsızdır - Son Dakika
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TFF Merkez Hakem Kurulu: 'MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı' iddiası asılsızdır

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bir YouTube kanalında çıkan 'MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı' iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığını açıkladı. Kurul, VAR kadrosunda görevli hakemlerin müsabakalar sırasında cep telefonu cihazları ile VAR Merkezi'ne girmelerinin yasak olduğunu ve hakemlerin cep telefonlarının VAR Merkezi'ne girmeden önce kapatılarak kilitli bir dolapta muhafaza edildiğini belirtti.

29.02.2024 13:28  Güncelleme: 14:20
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Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sırasında MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun, VAR Merkezi'ni aradığı iddia edilmişti. Bu iddiaya yanıt gecikmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda şu ifadelere yer verildi:

"Bir YouTube kanalında 'MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı' ifadesinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. VAR kadrosunda görevli hakemlerin müsabakalar sırasında cep telefonu cihazları ile VAR Merkezi'ne girmeleri yasaktır. Görevli hakemlerin cep telefonu cihazları VAR Merkezi'ne girmeden önce kapatılarak kilitli bir dolapta muhafaza edilmektedir."

MHK Başkanı'nın VAR Merkezi'ni aradığı iddiası asılsız çıktı: Uzaktan yakından alakası yok
TFF Merkez Hakem Kurulu: \'MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi\'ni aradı\' iddiası asılsızdır
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: TFF Merkez Hakem Kurulu: 'MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı' iddiası asılsızdır - Son Dakika
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