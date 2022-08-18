MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme

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Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçın hakemi Yasin Kol'un tartışma yaratan yönetimi sonrası, TFF'den hamle geldi.

"GÖZLEMCİ RAPORLARI TATMİN EDİCİ DEĞİL"

MHK Başkanvekili Murat Ilgaz yaptığı açıklamada, "Çok fazla sarı kart gösteriliyor, bu sabah hakemleri uyardık. Yasin Kol'un gözlemci raporları tatmin edici değil! Bir süre dinlenecek ve sırası geldiğinde maç alacak." ifadelerini kullandı.

MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın açıklamaları şöyle:

"HAKEMLERE TACİZ VAR"

"Geçtiğimiz 2 haftada bazı minör hatalarla elbette karşılaştık. Özellikle sarı kartların çok kolay çıktığını ve bu kolay çıkan sarı kartların da devamında sorunlar yarattığını tespit ettik. Aynı zamanda hakemlere çok fazla taciz var.

SARI KART UYARISI

Bir tane maçta ilk sarı kartın ucuz çıkması sebebiyle ikinci sarı karttan ihraç edilmesi tartışılır hale geldi. Hakemlere her zaman sarı kartların ellerinde patlayabilecek bir bomba gibi olduğunu söyleriz.

"TÜRKİYE'DE DEĞİŞİK TUTUMDA OLUYORLAR"

Aynı futbolcular, Avrupa'da daha değişik tutumdayken, Türkiye'de daha değişik tutumda oluyorlar. Biz bunu ilk 2 haftada tespit ettik. Mobbing konusunda hakemlerin daha yaptırımı güçlü davranmasını istedik."