MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç - Son Dakika
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MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç

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28 Ekim 2024'te oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki kararlarıyla tartışma yaratan ve bu tarihten bu yana herhangi bir maçı yönetmeyen hakem Arda Kardeşler için MHK'den karar çıktı. MHK, Arda Kardeşler'i ilk kez bir maça atadı. Kardeşler, 1. Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor-Boluspor maçında VAR hakemi olarak görev yapacak.

04.01.2025 13:23  Güncelleme: 13:38
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28 Ekim 2024'te oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisindeki kararları büyük tartışma konusu olan hakem Arda Kardeşler, o günden bu yana herhangi bir maçı yönetmemişti. MHK, Kardeşler'i o tarihten sonra ilk kez bir maça atadı.

MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, derbi sonrası Arda Kardeşler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Derbide 8 pozisyon vardı. Bunları kendi içimizde değerlendirmesini yaptık. Gözümüzden kaçan birşey olur diye UEFA'daki danışmanlara da yolladık. Kendisini de ben dün aradım moral vermek için. Hatalı bir maç yönetip herkesin sizi eleştirmesi kolay değil. Yanlış kararlar verdiğinin farkında. Kendisine '8 pozisyonu yollayacağım ve sakin kafayla bak, sonra neden bu kararları verdiğini ve neyin etkilediğini bulalım' dedik. Sonrasında 'sana bir süre görev vermeyeceğiz bunlara iyi çalış' diyeceğiz. Kimseden vazgeçmiş değiliz" demişti.

MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç

1. LİG'DE MAÇ YÖNETECEK

Süper Lig'in 10. haftasından bu yana hiçbir maça atanmayan Arda Kardeşler, 18. haftayla birlikte geri dönüyor. MHK, Arda Kardeşler'in 1. Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor- Boluspor maçında VAR hakemi olarak görev yapacağını açıkladı.

MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç
MHK\'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Yeni Malatyaspor, Arda Kardeşler, Galatasaray, Boluspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesi var olsun. vatandaş sebeblensin 19 0 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Herkes eziktası sever bende severim çünkü herkese veriyorlar herkesi mutlu ediyorlar :D 13 2 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Oynaşma ferAT erkeğğlerinle çelik kıskanır 8 0 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Maccabiye bile yenilen faydasız eziktası kapatmak yerine hakemini kapatmışlar mk 6 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ DÜŞMANLARI KAYBEDECEK 1 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çocukluk kefasesinin BeyaztenliBacısı banaVurunDayanamıyorum demiştir 1 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Tarık yüce seninKarınackayım 1 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    oesaray 1 1 Yanıtla
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