MHK'daki krizin ardından ilk atamalar! Anthony Taylor seçti - Son Dakika
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MHK'daki krizin ardından ilk atamalar! Anthony Taylor seçti

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MHK\'daki krizin ardından ilk atamalar! Anthony Taylor seçti
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Trendyol Süper Lig'de milli maç arasının ardından oynanacak 7. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanan gelişmelerin ardından atamaları MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor gerçekleştirdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarını yönetecek isimler de açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor. Milli maç arasının sona ermesiyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın hakem atamalarını duyurdu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevinden ayrılmasının ardından bu haftaki hakem atamaları MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından yapıldı.

GALATASARAY MAÇINDA HALİL UMUT MELER

Galatasaray, 7. haftada sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 9 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Murat Temel üstlenecek. Dördüncü hakem ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

FENERBAHÇE MAÇINA OZAN ERGÜN

Fenerbahçe, 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇINDA OĞUZHAN ÇAKIR

Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından Samsunspor- Trabzonspor mücadelesinde Oğuzhan Çakır görev yapacak. 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Gökhan Barcın üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Ömer Tolga Güldibi görev alacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINA ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY

Beşiktaş, 7. haftada Kocaelispor'u konuk edecek. 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Burak Olcar olacak.

7. HAFTANIN TÜM HAKEMLERİ

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hamza Aktaş Hamza Aktaş:
    ülkenin itibarı yerlerde elin yabancılarından medet umuyoruz ülke yönetilemiyor 4 1 Yanıtla
  • Salim KARAKAYA Salim KARAKAYA:
    yarayı kökünden temizlemeyip içinden çıkan irini silmekle yara iyileşmez yarayı kökünden kazıyıp temizlemek lazım bu da olmuş bu mesele. Olayı kökünden çözmediğini sürece isimler istediği kadar değişsin hiçbir halt olmaz 3 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    bgnden itibaren hakem olmak için gerekli eğitimleri alip Türk futbolunu kurtaracagim 2 0 Yanıtla
  • adem sen adem sen:
    Bu ayıp size yeter 0 0 Yanıtla
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