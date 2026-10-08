MHK\'daki krizin ardından ilk atamalar! Anthony Taylor seçti

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor. Milli maç arasının sona ermesiyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın hakem atamalarını duyurdu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevinden ayrılmasının ardından bu haftaki hakem atamaları MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından yapıldı.

GALATASARAY MAÇINDA HALİL UMUT MELER

Galatasaray, 7. haftada sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 9 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Murat Temel üstlenecek. Dördüncü hakem ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

FENERBAHÇE MAÇINA OZAN ERGÜN

Fenerbahçe, 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇINDA OĞUZHAN ÇAKIR

Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından Samsunspor- Trabzonspor mücadelesinde Oğuzhan Çakır görev yapacak. 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Gökhan Barcın üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Ömer Tolga Güldibi görev alacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINA ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY

Beşiktaş, 7. haftada Kocaelispor'u konuk edecek. 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Burak Olcar olacak.

7. HAFTANIN TÜM HAKEMLERİ