MHP Bursa\'dan Bursaspor\'a Destek

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Kentlilik bilinciyle şehrine sahip çıkan her Bursalı gibi, MHP Bursa İl Başkanlığı da tüm teşkilatlarıyla Bursaspor'a destek kampanyası başlattı. MHP'liler satın aldıkları formaları Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklara hediye ettiler.

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin liderliğinde, Bursasporstore'e giden teşkilat üyeleri forma satın aldı.

Alınan formaları Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklara hediye eden Milliyetçi Hareket Partililer gönüllere su serpti. Başkan Muhammet Tekin başlattığı forma kampanyası için şunları söyledi: "Taraftarlarımızın dediği gibi babadan evlada miras bu sevda.. Biz de MHP olarak satın aldığımız formaları evladlarımıza hediye ediyoruz ve diyoruz ki ; Baba evlad elele hep beraber süper lige Buradan tüm Bursalı baştacımız analarımızı babalarımızı Bursa'ya Bursaspor'a destek için evlatlarına forma hediye etmeye davet ediyoruz. Bursa ve Bursaspor kenetlenerek bireyden öte ne kadar büyük bir aile olduğunu tüm ülkeye ispat edecektir"

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in de katıldığı çocuklara forma kampanyasında duygusal anlar yaşandı - BURSA