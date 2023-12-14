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Michal Gasparik: İyi bir tecrübe oldu

Doğukan DEMİRKIRDI - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA)- Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik, 'Biz grupta oynadığımız oyundan memnunuz. Defans oynamak istemiyorduk. İyi başladık ama Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları var' dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında sahasında konuk ettiği Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Michal Gasparik açıklamalarda bulundu.

Grupta oynadıkları oyundan memnun olduğunu söyleyen Gasparik, 'Ben bu maçtan sonra üzgün değilim çünkü bizim gruplara kalmamız büyük bir başarıydı. Bugün iyi bir maç çıkaramadık ama Fenerbahçe'nin kalitesini biliyoruz. Biz grupta oynadığımız oyundan memnunuz. Biz defans oynamak istemiyorduk. İyi başladık ama Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları var. İkinci yarı Fenerbahçe çok hızlı 3 gol attı. Bizim oyuncularımız için iyi bir tecrübe oldu. Dzeko'nun bir aylığı bizim iki yılımız. Biz bu gruptan aldığımız tecrübe ile yolumuza bakacağız' ifadelerini kullandı.

'PENALTIDAN ÖNCE BİZİM OYUNCUMUZA FAUL VARDI'

Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonu değerlendiren Gasparik, 'Penaltıdan önce bizim oyuncumuza faul vardı. Ama penaltı doğruydu. Bizim oyuncumuz penaltı yaptırmak zorunda değildi. Onların tecrübeleri ortaya çıktı' şeklinde konuştu.

Ferdi Kadıoğlu'nun performansıyla ilgili konuşan Gasparik, 'Ferdi'yi zaten biz biliyorduk. Tadic ile ne yapacaklarını biliyorduk. Ferdi kaliteli ve fantastik bir oyuncu. Her iki kanatta da oynuyor. Çok iyi bir oyuncu' diyerek sözlerini noktaladı.