Midtjylland: Beşiktaş\'a Güveniyoruz

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Danimarka temsilcisi Midtjylland'ın teknik direktörü Mike Tullberg, takımının iç sahadaki performansına güvendiğini söyledi.

40 yaşındaki teknik adam, Ikast kasabasında bulunan kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rövanş maçının zorlu geçmesini beklediğini aktaran Tullberg, "Türkiye'de Beşiktaş'ın stadındaki o atmosferde oynamakla, Danimarka'da daha küçük bir taraftar topluluğu önünde oynamak arasında fark var. Kendi stadımızda taraftarımızın arkamızda olacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Geçen sezon Avrupa kupalarında, özellikle de sahamızda çok önemli işler başardığımızı da biliyoruz. Bu yüzden maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Danimarkalı teknik direktör, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Biz daha önce de Premier Lig ekiplerine karşı oynadık ve Nottingham Forest'ı iki kez mağlup ettik. Roma'da da maç yaptık. Oyuncularımın önemli bir bölümü milli takımlarda forma giyiyor. Dolayısıyla bu tür atmosferlere alışkınlar."

İlk maçta Tüpraş Stadı'ndaki taraftar atmosferinin etkileyici olduğunu dile getiren Tullberg, "Orada oynamak büyük bir keyifti. Sahaya çıkmaktan ya da o atmosferden çekindiğimiz için istediğimiz oyunu oynayamadığımızı düşünmüyorum. Ancak 10 kişi kaldıktan sonra yaklaşık 80 dakika boyunca 11 kişiye karşı o statta mücadele edince işler doğal olarak zorlaşıyor. Elbette bu kez farklı bir statta oynayacağız. Daha küçük bir stat ve atmosfer de farklı olacak. Ama bizim de kendi evimiz, kendi taraftarımız ve kendimize özgü bir atmosferimiz var." ifadelerini kullandı.

Philip Billing: "Yarın sahada her şeyimizi vereceğiz"

Danimarka temsilcisinin orta saha oyuncusu Philip Billing, rövanş maçında ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

İstanbul'da zor bir maçı geride bıraktıklarını belirten 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, "İlk maçta neredeyse 10 kişi oynadık, yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynadık. İyi bir takımız, iyi bir taraftarımız var. İlk maçta 1-0 yenildiğimiz için şanslıyız. Yarın iyi bir maç olacak. Uzun bir süre sonra ilk kez taraftarımızın önünde oynayacağız. Yarın sahada her şeyimizi vereceğiz. Elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Çok genç bir takım olduklarını anlatan Billing, şunları kaydetti:

"30 yaşındayım, takımın en tecrübeli oyuncularından biriyim. Avrupa'da birçok kulüp, oyuncularımızı transfer etmek istiyor. Takım olarak gelişim içindeyiz. Çok çalışıyoruz, umarım bu sezon iyi işler yaparız."

İstanbul'daki ilk maçta siyah-beyazlı takımdan beğendiği isimleri paylaşan Billing, "İlk maçta İlhan Fakılı ve kaptan Orkun Kökçü iyiydi. Zaten kaptanları milli takımda da forma giyiyor. Forvetleri (Hyeon-Gyu Oh) etkili bir oyuncu. Beşiktaş iyi bir takım, tehlikeli oyuncuları var." değerlendirmesinde bulundu.