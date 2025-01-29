Midtjylland, Fenerbahçe'yi Yenmeye Hazır - Son Dakika
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Spor

Midtjylland, Fenerbahçe'yi Yenmeye Hazır

Thomasberg, Fenerbahçe'ye karşı galibiyet hedefiyle maça iyi hazırlandıklarını açıkladı.

29.01.2025 15:48
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UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Midtjylland'ın teknik direktörü Thomas Thomasberg, sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Thomasberg, MCH Arena'da düzenlenen basın toplantısında, iki ekip için de çok önemli bir maç olacağını belirtti.

Müsabakaya en iyi şekilde hazırlandıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Şu anda iyi bir sezon geçiriyoruz. Maça iyi hazırlandık. Son olarak iyi bir maç oynadık. Umarız daha iyi gidecek. Yarın maçı kazanma şansımız var. Mourinho'ya karşı oynamak istiyordum ama maalesef ona karşı olamayacağım." ifadelerini kullandı.

Beraberliğin 2 takımı da üst tura çıkarabileceğini hatırlatan Thomasberg, "Maalesef Mourinho maçta olamayacak, olsa iyi olurdu. Biz maça hazırız, kazanmaya çıkacağız. İki takıma da beraberlik yetebilir. Geriye düşersek bu durum bize problem yaratabilir ama duruşumuz Fenerbahçe'yi yenmek olacak. Ona göre maça çıkacağız, kendimizi buna göre hazırladık." diye konuştu.

Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini anlatan 50 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Biz kendi stilimizle sahada olacağız. Nasıl daha iyi olabiliriz, agresif olabiliriz, nasıl defans yapabiliriz diye analizlerimiz yaptık. Karşılaşacağımız takımı iyi analiz ettik. Oyuncularımızla nasıl daha iyi oynayabiliriz, bunun planını yaptık. Fenerbahçe'nin hücumda çok iyi oyuncular var. Zayıf noktalarını gördük, onları kullanmayı düşünüyoruz. Fenerbahçe domine eden bir takım. Onlara karşı öncelikle iyi mücadele etmeliyiz. Maça iyi yönden bakıyoruz. Biz kendi oyunumuza bakıp kazanmaya çalışacağız çünkü biz kendimizi garanti altına almak istiyoruz."

Şu an turu geçmek için bir avantaja sahip olduklarını aktaran Thomasberg, "Zor bir lig formatı. Porto ve Fenerbahçe gibi takımlar zor durumda kaldı, kazanmaları gerekiyor. Teknik direktörler için 8 takım analiz ediyorsunuz yeni sistemde. Önceden 3 takıma bakıyorduk. Enteresan bir lig oluyor. Gol fark yaratıyor yeni sistemde. Benim açımdan iyi bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Thomasberg, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mourinho'ya karşı oynamak ekstra motivasyon. Dünyanın en iyi antrenörlerinden biri. Orada olmaması benim için üzücü. Karşıma çıkacak en iyi antrenördü ama maalesef orada olmayacak."

Buksa: "Danimarka atmosferini de beğeneceksiniz"

Midtjylland oyuncularından Adam Buksa, çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti.

Geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Buksa, "Fenerbahçe'ye karşı geçen sezon oynadım. Türkiye'de iyi bir sezon geçirdim. Atmosfer olarak orada çok memnundum. Fenerbahçe'ye karşı 2 kez oynadım. 2 gol attım ve belki de yine atarım. Kadıköy atmosferi güzel. 50 bin insan karşısında oynamak çok iyi atmosfer, büyük tecrübe ama yarın da iyi olacak. Aynı şekilde atmosfer olmayacak ama Danimarka atmosferini de beğeneceksiniz." diye konuştu.

Türkiye'de transferin çok konuşulduğunu aktaran Buksa, "Türkiye'de oynadığım senede çok transfer spekülasyonu oluyordu. Türkiye'de iyi bir sezon geçirmiştim ama şimdi Danimarka'da oynuyorum, bunun için çok memnunum. Şimdilik Danimarka'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Türkiye ve Danimarka liglerinde fark var. Türkiye liginde tecrübeli ve iyi oyuncular var. Burada genç yetenekler var. Danimarka ligi de çok iyi. Zorlayan iyi takımlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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