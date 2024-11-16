Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı

Geniş Video İzle

YouTuber Jake Paul, 58 yaşındaki efsane boksör Tyson karşısında puanla üstünlük kurdu ve karşılaşmayı kazandı. Mücadelenin ardından Tyson, son maçının olmadığını söyleyerek bir sonraki karşılaşmayı Jack Paul'un ağabeyi Logan Paul ile yapmak istediğini söyledi. Logan'dan ise Tyson'a olay bir yanıt geldi.

16.11.2024 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm dünya, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki tarihi boks maçı için ekran başına geçti. Karşılaşma TSİ 08:08'de başladı. Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda dünyanın büyük heyecanla izlediği maçı Jake Paul kazandı. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.

LOGAN PAUL: SENİ GEBERTİRİM MIKE

Uzun zaman sonra ringlere geri dönen Mike Tyson, son maçının olmadığını söyleyerek bir sonraki karşılaşmayı Jack Paul'un ağabeyi Logan Paul ile yapmak istediğini söyledi. Rinde Tyson'a yanıt veren Logan Paul "Seni gebertirim Mike." ifadelerini kullandı.

MİKE TYSON KARİYERİNİ 2005 YILINDA TAMAMLADI

Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" ünvanını aldı. Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu. Kariyerine 2005'te son veren ABD'li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri ekran başına kilitledi.

Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı

Mike Tyson, Jake Paul, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • serkan keskin:
    az daha tirtikliyim demis kral 8 1 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Ferhat eserin annesine söylemiştim skoru 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    parası bitti ele ayağa düştü 0 1 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Adam enekli olmuş ,hala dayak yiyor 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
11:51 TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: HÜRJET’e okyanus aşırı ülkelerden talep TUSAŞ Genel Müdürü açıkladı: HÜRJET'e okyanus aşırı ülkelerden talep
11:34 İzmir’deki elektrik akımı faciasında ara karar açıklandı İzmir'deki elektrik akımı faciasında ara karar açıklandı
11:34 A Milli Takım kadrosunda bir değişiklik daha A Milli Takım kadrosunda bir değişiklik daha
11:28 Jake Paul ve Mike Tyson dakikalar içerisinde çuvalla para kazanacak Jake Paul ve Mike Tyson dakikalar içerisinde çuvalla para kazanacak
11:23 Altın fiyatları bu kez düşüşte rekor kırıyor Altın fiyatları bu kez düşüşte rekor kırıyor
11:20 Yeni imajını gören herkes Aliyev’in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?
11:11 Türkiye’de son 54 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı Türkiye'de son 54 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı
11:01 Askerden izne gelen oğlunu yatağında ölü buldu Askerden izne gelen oğlunu yatağında ölü buldu
10:49 Malatya’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 09:46:02. #1.13#
SON DAKİKA: Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.